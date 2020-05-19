Button, Alonso'nun Renault ile yarışacağını düşünmüyor

Daniel Ricciardo'nun 2021 için McLaren'e geçeceğini açıklamasının ardından, iki kez dünya şampiyonu Alonso'nun da gelecek yıl için Renault ile anlaşabileceği ortaya çıktı.

Alonso, 2018'in sonundan bu yana F1'de yarışmadı, ancak son zamanlarda 2021 için kararını verdiğini ve F1, IndyCar ya da WEC'e döneceğini söyledi.

Renault, 2016'daki dönüşünden bu yana hiç podyum elde edemedi ve Alonso eğer dönüş kararı alırsa, 2005 ve 2006'da şampiyon olduğu Fransız üreticiyle üçüncü dönemini geçirecek.

2009 F1 dünya şampiyonu ve Alonso'nun 2015-2016'daki takım arkadaşı Button, İspanyol pilotun Renault ile dönüşe sıcak bakacağını pek düşünmüyor.

Sky Sports F1'e konuşan Button, "Renault ön tarafa yakın olabilseydi ve Fernando, 2021 veya 2022'de podyum ile galibiyet şansı olduğunu görebilseydi, -eğer onun için bir seçenekse- bunu kabul ederdi."

"Ama ön tarafa ulaşmalarının bundan daha uzun bir zaman olacağını düşünüyorum. Muhtemelen dört yıl veya daha fazla zaman alacak. Fernando'nun bu kadar vakti yok ve o zaman, bunu yapmaya istekli olduğunu sanmıyorum."

"Bunun onun için doğru fırsat olduğuna pek emin değilim. Bence ilk üç takımdan birine gidebilseydi, elbette bunu yapmaya çalışırdı, çünkü hızını gösterebilirdi."

"Henüz 38 yaşında ve bunu kaybetmedi. Ama üç ya da dört yıl boyunca yeniden bir takım inşa etmenin Fernando'nun aradığı şey bu olduğunu sanmıyorum." dedi.