Button: "Albon takım için çok çalışıyor, takıma liderlik ediyor"
2009 Formula 1 şampiyonu ve Williams elçisi Jenson Button, Alex Albon'un bir sene aradan sonra zihinsel yaklaşım anlamında çok güçlü döndüğünü düşünüyor.
Red Bull koltuğunu kaybettikten sonra 2021 sezonunu kenarda geçiren Albon, geçtiğimiz sezon Williams'ta George Russell'ın yerini alarak gride döndü.
Yeni takımıyla iyi bir sezon geçiren Albon, 57 tur lastik koruduğu ve son tur pite girdiği Avustralya'da dahil olmak üzere sezonu üç kez puan alarak kapattı.
Albon'un sezonunu yorumlayan Jenson Button, Tayland asıllı İngiliz pilotun yeniden hızlı olabilmek için gösterdiği çabadan etkilendiğini söylüyor.
Williams Warm-Up programına konuşan Button, "Alex'in takıma katılımı, takıma gelişi, gerçekten bir takım oyuncusu olması ve takımın gerçekten onun arkasında durması ve onu çok desteklemesi oldukça önemliydi."
"Ne kadar hızlı olduğunu görmek mümkün, ama aynı zamanda takım için ne kadar çalıştığını ve takıma nasıl liderlik ettiğini de görebiliyorsunuz."
"Formula 1 tabii ki hız demek ama aynı zamanda zihinsel yaklaşım da demek."
"Bir pilot olarak en iyi takımlardan biriyle bir sezon geçirdikten ve takım performansınızdan memnun olmadığı için kenara alındıktan sonra daha güçlü bir şekilde geri dönmek gerçekten zordur."
"Bir yıl aradan sonra geri dönmesi ve ilk andan itibaren rekabetçi olması, bence kendine olan inancının yanı sıra etrafındaki insanların ve Williams'ta sahip olduğumuz takım atmosferinin ona iyi geldiğini, kimsenin hemen başarılı olması için kendisine baskı uygulamadığını gösteriyor -ki o hemen başarılı da oldu!"
"Bence şu anda harika bir yerde. Kendine güveni var, takıma güveni var. Bir sürücü olarak gelişmek istediğini görebiliyorsunuz.
"Alex ön sıralarda mücadele etmek istiyor -her sürücü bunu ister- ve bunun için gerçekten çalıştığını görmek güzel." dedi.
FIA, görevden ayrılan yöneticilerin altı ay süreyle herhangi bir takımla anlaşmasını yasakladı
Brown: "McLaren'a geldiğimde takımda güven eksikliği vardı"
Son Haberler
Red Bull mühendisi RB18'in zorlukları hakkında konuştu
Red Bull Racing'de baş mühendis olarak kilit bir göreve sahip olan Paul Monaghan, RB18'in karşılaştığı bazı sorunları açıkladı.
Capito: "Sargeant'ı erkenden açıklama sebebimiz kimseyi bekletmemekti"
Eski Williams takım patronu Jost Capito, Abu Dhabi hafta sonunda verdiği bir demeçte Logan Sargeant'ı erkenden açıklamalarının sebebinin "koltuk için görüştükleri diğer isimleri bekletmemek" olduğunu söylemişti.
Norris: "2022'den öğrenmemiz gereken çok şey var"
McLaren, 2022'de ilk üç takım dışında podyuma çıkan tek takım olsa da, Takımlar Şampiyonası'nda 4. sıradan 5. sıraya geriledi. Lando Norris, Woking merkezli takımın zor bir sezon geçirdiğini belirtti.
Alonso: "Kazanma hırsım, F1'e özel değil"
Fernando Alonso, kazanmaya olan açlığının motor sporlarına özel olmadığını belirtti ve tenisten örnek verdi.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.