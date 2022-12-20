Button: "Albon takım için çok çalışıyor, takıma liderlik ediyor"

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Red Bull koltuğunu kaybettikten sonra 2021 sezonunu kenarda geçiren Albon, geçtiğimiz sezon Williams'ta George Russell'ın yerini alarak gride döndü.

Yeni takımıyla iyi bir sezon geçiren Albon, 57 tur lastik koruduğu ve son tur pite girdiği Avustralya'da dahil olmak üzere sezonu üç kez puan alarak kapattı.

Albon'un sezonunu yorumlayan Jenson Button, Tayland asıllı İngiliz pilotun yeniden hızlı olabilmek için gösterdiği çabadan etkilendiğini söylüyor.

Williams Warm-Up programına konuşan Button, "Alex'in takıma katılımı, takıma gelişi, gerçekten bir takım oyuncusu olması ve takımın gerçekten onun arkasında durması ve onu çok desteklemesi oldukça önemliydi."

"Ne kadar hızlı olduğunu görmek mümkün, ama aynı zamanda takım için ne kadar çalıştığını ve takıma nasıl liderlik ettiğini de görebiliyorsunuz."

"Formula 1 tabii ki hız demek ama aynı zamanda zihinsel yaklaşım da demek."

"Bir pilot olarak en iyi takımlardan biriyle bir sezon geçirdikten ve takım performansınızdan memnun olmadığı için kenara alındıktan sonra daha güçlü bir şekilde geri dönmek gerçekten zordur."

"Bir yıl aradan sonra geri dönmesi ve ilk andan itibaren rekabetçi olması, bence kendine olan inancının yanı sıra etrafındaki insanların ve Williams'ta sahip olduğumuz takım atmosferinin ona iyi geldiğini, kimsenin hemen başarılı olması için kendisine baskı uygulamadığını gösteriyor -ki o hemen başarılı da oldu!"

"Bence şu anda harika bir yerde. Kendine güveni var, takıma güveni var. Bir sürücü olarak gelişmek istediğini görebiliyorsunuz.

"Alex ön sıralarda mücadele etmek istiyor -her sürücü bunu ister- ve bunun için gerçekten çalıştığını görmek güzel." dedi.