Button: "2023'ün öne çıkan takımları Williams ve McLaren"

McLaren, sezona iyi başlayamasa da, sezon ortasında getirdiği güncellemelerle büyük bir adım atmayı başardı.

İngiliz ekip, bu yılın en hızlı takımlarından birisi olduğu gibi, 2024 için de iyi bir temel oluşturmuşa benziyor.

Diğer tarafta Williams da, zaman zaman güçlü performanslar sergiledi ve şampiyonayı yedinci bitirmeye doğru gidiyor.

Eski Formula 1 pilotu ve 2009 dünya şampiyonu Button, 2023 sezonunun gidişatına ilişkin görüşlerini paylaştığında, bu iki takıma özellikle vurgu yaptı.

İngiliz pilot, "McLaren'in yeniden liderliğe yükseldiğini görmek güzel."

"Orada harika insanlar olmasına rağmen oldukça zorlu birkaç sezon geçirdiler."

Fotoğraf: Williams Jenson Button, Williams FW14B

"Orada olduğum günlerden bu yana işler biraz değişti. Onları Red Bull ile birlikte önde mücadele ederken görmek gerçekten güzel."

"Onlarla mücadele etmeye çok yakınlar; bunu hem sprint hem de ana yarışta yapıyorlar. Bu yüzden heyecan verici ve görmesi çok keyifli."

"Bence bu yıl gerçekten çok ilerleme kaydeden iki takım var;McLaren ve Williams. Sadece bunu çok fazla göremiyorsunuz çünkü mesela söz konusu Williams olduğunda, puan alabiliyorlar, galibiyet için savaşamıyorlar."

"Bu yüzden de göze pek çarpmıyorlar." dedi.