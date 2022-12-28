Button: "2023 heyecan verici bir sezon olacak"

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2023, Formula 1'in yeni teknik düzenlemelere geçişinden sonraki ikinci sezon olacak. Yeni düzenlemelerin ana fikri, pistteki rekabetin daha yoğun ve yarışların daha görkemli hale gelmesiydi.

Ferrari, bu yılın başında yeni kurallara uyum sağlamada daha iyi görünüyordu ancak daha sonra Red Bull Racing öne geçti ve şampiyonanın sonuna kadar lider gitmeyi başardı. Diğer tarafta Mercedes, araçla ilgili sorunları hemen çözemedi.

Şimdi tüm takımlar, mevcut kurallarla bir yıllık deneyime sahipler, bu da bir şekilde şansları eşitliyor. Ayrıca Red Bull Racing, rüzgar tüneli ve CFD kullanımında rakiplerine kıyasla çok daha az zaman sahip olacak. Bu da muhtemelen avantajlarını ortadan kaldıracak.

2009 dünya şampiyonu Button'a göre, tüm bu faktörler nedeniyle gelecek yıl griddeki mücadele artacak.

Sky Sports'un Any Driven Monday'e verdiği röportajda Button, "Şampiyonada geride kalan takımların, bütçe sınırına rağmen öndeki takımlarla çekişmeye başlamasının birkaç yıl alacağını düşünüyorum."

"Yine de bir noktada bunu yapmaları mümkün olacak."

"Özellikle de takımların bünyesinde iyi uzmanlar ve aracın direksiyonunda iyi sürücüler varsa, bunun olmasını engelleyecek hiçbir sebep göremiyorum. Tüm bunlara sahipseniz, her şey mümkün."

"Üç takımın şampiyonluk savaşına katılması harika olur. Mücadelede daha fazla takımın yer almasını seviyoruz. Aynı takımda, şampiyonluk için mücadele eden iki sürücü varsa, yarışların iyi olması kaydıyla sorun değil fakat biz diğer takımları da seviyoruz."

"Sadece sürücülerin değil, takımların da yarışmasını istiyoruz. Pist üstündeki mücadele kadar, Toto [Wolff] ve Christian [Horner] arasındaki pist dışı mücadelesi de keyif vericiydi."

"Üç takımın şampiyonluk için mücadele ettiği son yıl McLaren, Ferrari ve Red Bull'un savaştığı 2010 yılıydı. Göreceğiz! Bence önümüzdeki yıl heyecan verici olacak." dedi.