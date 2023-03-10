Button: "2023, Verstappen ve Red Bull için kolay olmayacak"

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2009 F1 Dünya Şampiyonu ve Sky TV yorumcusu Button, Sakhir'in sadece 'örnek bir pist' olduğunu ve sezon ilerledikçe diğer pistlerde güç dengesinin değişebileceğini düşünüyor.

NASCAR Cup'a yol pistlerinden oluşan üç yarışlık bir programla katılacağı açıklanan Button, Bahreyn'deki sezon açılışının seyir açısından 'harika' bir yarış olduğu kanaatinde.

Özellikle Fernando Alonso ve Lewis Hamilton arasındaki mücadelenin oldukça dikkat çekici olduğunu belirtti.

Button, “Özellikle Max için kolay bir yarış gibi görünüyordu."

"Yarışı kimin kazandığından bağımsız, harika bir yarıştı. Max için çok kolaydı, ama yarışın kendisi harikaydı."

"Aksiyonu sevdim, çok fazla aksiyon vardı. Lewis ve Fernando gibi şampiyonları karşı karşıya görmek oldukça özeldi." dedi.

Button, Bahreyn'in alışılmadık doğasının takımlar arasında bir değerlendirme yapmakta yanıltıcı olabileceğini vurguladı.

Button, "Pek çok pilotun Red Bull ve Max için kolay bir şampiyona olacağını düşündüğünü biliyorum."

"Ama bunu nasıl söyleyebilirsiniz? Sadece tek bir pistte test ve yarış yapıldı."

"Hepimiz Bahreyn'in araçların çalışma şekli bakımından benzersiz olduğunu biliyoruz. Bu sert frenleme ve çekiş pisti, yüksek hız pisti değil."

"Daha hızlı bir pist olan Suudi Arabistan'dan sonra durumu biraz daha anlayacağımızı düşünüyorum, Avrupa'daki yarışlara geçtiğimizde de."

"Yani hayır, bu Red Bull ve Max için kolay olmayacak. Evet sezona harika bir başlangıç yaptılar ve bu, geçen yıl yaşadıklarından çok farklı. Ama yine de çok ama çok yakın mücadeleler göreceğimizi düşünüyorum."

Jenson Button, in the paddock Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

F1'in NASCAR'dan neler öğrenebileceği sorulduğunda Button, etap puanlarının ilginç bir seçenek olabileceğini belirtti ve sprint yarışlarında da görüldüğü gibi F1'in değişime olan istekliliğini övdü.

Button, "Bence F1'in en iyi yanı, değişikliklere ve yeniliklere açık olması."

"Bence gerçekten iyi işleyen sprint yarışlarımız var. Bu kadar uzun süredir aynı olan bir sporu değiştirdiğinizde herkes mutlu olmayacaktır, ama ben bu değişiklikten memnunum."

"NASCAR'da yarış boyunca etap puanları var. Bu da yarışı ilginç hale getirebilir, çünkü lastikler için ne zaman pite girdiğiniz de önem kazanmış oluyor."

"Yarış boyunca belirli noktalarda puan alırsanız, belki bu stratejileri değiştirebilir, ancak işe yarar mı bilmiyorum."

"F1'in harika bir yerde olduğunu düşünüyorum. Yarışlardan keyif alıyorum. Asıl istediğim şey, araçların daha hafif olması, çünkü bence sürücüler olarak hafif araçları seviyoruz."

"Ama F1'in geldiği noktadan memnunum, yeter ki gerekli olduğunu düşündüğümüzde bir şeyleri değiştirmeye hazır olalım, deneyelim ve korkmayalım." dedi.