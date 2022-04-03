Button: "2022, Williams için bir inşa yılı olacak"

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Button, 2021 sezonu öncesinde çok yıllık bir anlaşma yaparak F1 kariyerine başladığı Williams'a dönmüş ve danışmanlık görevi üstlenmeye başlamıştı.

Williams, turbo hibrit motorlar dönemine çok iyi aşlasa da, sonrasında ciddi şekilde geriye düştü ve son yıllarda hep en yavaş takımlardan birisiydi. Button, güç düzenindeki yerini geliştirmek adına takıma deneyimiyle katkıda bulunmak istiyordu.

2022'deki teknik düzenlemeler Williams'ın gelişimi için bir fırsat temsil etse de sezonun ilk iki yarışı pek de istedikleri gibi gitmedi.

Williams her iki yarışta da puan alamazken, Bahreyn'de Alex Albon'un elde ettiği sonuç, şimdilik takımın aldığı en iyi sonuç olarak öne çıktı.

Fakat Button'a göre Williams, 2022'yi bir "inşa yılı" olarak görüyor.

Button, Metro ile yaptığı röportajda ”Bu, Williams için bir inşa yılı olacak."

“Artık gelecek için gerekli finansmana sahipler, ki bu harika bir şey. Fakat her şeyin yerine oturması zaman alıyor. Ne yapmaları gerektiğini anlıyorlar."

“Bu, kesinlikle olumlu bir yıl ve yeni düzenlemeler her zaman işleri biraz karıştırıyor. Fakat ön tarafta yarışıp, oldukça rekabetçi olabilmeleri için birkaç yıl daha gerekiyor."

“Şu anda en yolculuğun içerisindeler ve bu da önemli bir dönem.” dedi.

Button emekli olduktan sonra bir süre yarışmaya devam etse de, artık daha çok işin arka planında görev almaya başladı ve yakın dönemde Brittny Ward ile evlendi.

Hayatına dair de konuşan Button, ”Yoğun bir yıl oldu ama harika bir yıl oldu."

“Yaptığım başka şeyler var, yarış ve şu anda size söyleyemesem de yılın ilerleyen kısmında söyleyebileceğim şeyler var."

“Çok şey oluyor, bu yıl Williams ile epeyce yarışa katılacağım ve herkesin Miami GP için heyecanlandığını düşünüyorum."

“Tüm bunlar çok eğlenceli. Dahil olmak istediğim şirketlerle ve eğlenceli şeylerle ilgilenebileceğim bir pozisyondayım.” dedi.

Mika Hakkinen and Jenson Button Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images