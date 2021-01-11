Button: "2021'de McLaren'la IndyCar'a geçebilirdim"

Geçen yılın Mayıs ayında McLaren Racing CEO'su Zak Brown, Jenson Button'ın IndyCar'da yarışabileceğini doğrulamıştı.

McLaren şu anda IndyCar'da Arrow McLaren SP ekibine sahip ve İngiliz pilotun bu takımla bazı testlere katılabileceğine dair iddialar vardı.

Button, IndyCar'ın oval yarışlarında olmasa bile normal yarış pistlerinde yapılan yarışlarda yer almaya sıcak bakıyordu ve bunun için bazı testlere katılmasına ihtiyacı vardı.

Ancak sezon boyunca yapılması planlanan testlerin büyük kısmı iptal etti ve Button da IndyCar'a katılamadı.

İngiliz Motorsport News gazetesine konuşan Button, "2021'de IndyCar'da yarışma fırsatı vardı, ancak koronavirüs nedeniyle hiçbir şey gerçekleşmedi."

"McLaren ile birkaç test yapacağım düşünülüyordu. ilk testlere Covid-19 yüzünden katılamadım ve ikincisi test de Avusturya Formula 1 yarışları arasında gerçekleşti."

"Şahsen ovallerde olmasa bile normal pistlerde yarışmak istiyorum ve testlerde yer alma fırsatını kaçırmış olmak üzüntü verici."

"Ovallerde değil ama Avrupa tipi pistlerde yarışmaya hazırdım. Ancak olmadı. Muhtemelen pandemi olmasaydı her şey mümkün olacaktı."

"Tabii ki pek çok kişi aynı şeyi söyleyebilir." dedi.

Arrow McLaren SP, Button'ın sözleri hakkında yorum yapmadı.