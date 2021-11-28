Button, 2021'de kimin şampiyon olacağından emin değil

Lewis Hamilton, bu yıl kariyerinin sekizinci şampiyonluğunu kovalıyor ve eğer mutlu sona ulaşabilirse, tüm zamanların en başarılı sürücüsü olacak.

Bununla birlikte İngiliz pilot, yıllar sonra ilk kez şampiyonluk savaşını kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya kalmış durumda ve Suudi Arabistan yarışı öncesinde Max Verstappen'in sekiz puanlık bir üstünlüğü bulunuyor.

Yine de son iki yarışa bakıldığında Mercedes ve Lewis Hamilton'ın, önemli bir üstünlüğü var. Hamilton hem Sao Paulo hem de Katar'da nispeten rahat zaferler kazandı.

Bu yüzden 2009 dünya şampiyonu Jenson Button da sonunda kimin kazanacağını kestiremiyor.

Sky F1'e konuşan Button, "Oldukça heyecan verici, değil mi?"

"Önümüzde iki yarış var, aralarında sadece sekiz puan var ve F1 araçlarını dünyadaki en iyi sürücülerden ikisi kullanıyor."

“Hâlâ bir karar veremiyordum ve bunun harika olduğunu düşünüyorum."

"Aslında bu konu hakkında herhangi bir fikrim bile yok, ikisi de harika bir iş çıkarıyor ve takımlar da harika bir iş yapıyor."

"Şu anda Mercedes'in üstünlüğü var gibi görünüyor, fakat sonraki pist çok farklı olacak."

"Sonrasında Abu Dhabi var. Bu yeni düzenden ne bekleyeceğimizi bilmiyoruz.” dedi.

Hamilton ve Verstappen, tur başına 10 saniye daha hızlı olması beklenen güncellenmiş Yas Marina Pisti'nde yarışmadan önce, Cidde Cadde Pisti'nin bilinmeyenleriyle yüzleşmek zorundalar.

2009 dünya şampiyon, "Son derece sıkı bir pist ve bir sonraki yarışta hangi aracın hızlı olacağını bilmiyoruz."

"Gördüğümüz kadarıyla heyecan verici. Çok hızlı görünüyor, pistin etrafındaki tüm bariyerlerle beraber orada hataya yer yok, bu da onu daha da iyi kılıyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images