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Button, 2021 sezonun bu kadar heyecanlı geçmesine şaşırmış

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2009 F1 şampiyonu Jenson Button, büyük kural değişikliklerinin yaşanacağı 2022 sezonu öncesinde geçiş görevi gören 2021 sezonunda, bu kadar heyecanlı mücadeleler izlememize şaşırmış.

Button, 2021 sezonun bu kadar heyecanlı geçmesine şaşırmış

Gelecek sezon, gridi yakınlaştırmak ve daha heyecanlı yarışlar yaratmak için tamamıyla yeni aerodinamik regülasyonlar yürürlüğe girecek. Bu kural değişiklikleri, son birkaç senedir F1'in gördüğü en büyük kural değişiklikleri olacak.

Bu kural değişikliğiyle birlikte araçlardan belli bir oranda yere basma gücü çıkarılacak. Böylelikle de araçların kirli havadan eskisi kadar etkilenmemesi sağlanarak, pilotların birbirini yakın bir şekilde takip edebilmesi hedefleniyor. Bu da teoride bize daha heyecanlı yarışlar izletebilir. 

Gelecek sezon ayrıca lastiklerin boyutları büyüyecek. Lastikler 13 inçten, 18 inçe çıkacak. Araçların ise 1 ton kadar ağır olabileceği söyleniyor. 

Bunlara ek olarak, bu sezon sporun tarihinde ilk defa ekonomik regülasyonlar getirildi ve takımlara bütçe sınırlamaları koyuldu. Bu sınır, gelecek sezon daha da azaltılacak. 

Bütün bu faktörlerle birlikte çoğunluk, takımların bu sezonu 2022'deki yeni döneme hazırlanarak geçireceğini ve takımların odaklarının gelecek senede olmasından ötürü güç dengelerinde büyük bir değişim olmayacağını belirterek, bu sezonun heyecanlı olmayacağını ifade etmişti. 

Ancak son 2021 sezonu gerek ön sıralardaki gerek de orta sıralardaki mücadeleleriyle ve bize izlettiği heyecanlı yarışlarla, son birkaç sezondur gördüğümüz en iyi sezonlardan biri hâline geldi. 

Button, 2021 sezonun bu kadar heyecanlı geçmesini beklemediğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Bütün sezon böyle yakın geçecek ki bu oldukça heyecan verici. Elbette herkes yeni sezonun hissiyatını seviyor ama bu sezon öncesinde, sezonun böyle olmasını beklemiyordum." 

"2020 ve 2022 arasındaki bu sezonun, büyük regülasyon değişimi arasındaki boş yıl olacağını düşünmüştüm ancak bu sezon, son 7 senedir karşılaştığımız en iyi sezon oldu."

"İki farklı takımdaki pilotun önlerde mücadele ettiğini görmek güzel. Sürücüler arasında olduğu gibi takımlar arasında da rekabet var. Toto ve Christian, oldukça açık sözlüler ve ikisinin de inanılmaz karakterleri var."

"Bunu görmek güzel. Patronlar arasındaki bu mücadeleden sürücüler arasındaki mücadeleden daha çok zevk alıyorum. Bu mücadele kızışıyor."

"Ayrıca sadece zirvedeki iki takım değil McLaren, Ferrari, AlphaTauri, Alpine; bu takımlar da mücadele ediyor. Her yarış, farklı takımlardan farklı sürücüler çıkıyor ve bu mücadeleyi kazanıyor."

 

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