Button: "2010 yılında McLaren'a gitmeyi seçmem insanları şaşırttı"

Jenson Button, 2009 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşmasının ardından McLaren'dan gelen teklifi kabul ederek İngiliz ekibe geçmişti.

Button o sezon Brawn GP ile dünya şampiyonu oldu ve ertesi yıl takımı Mercedes markası satın aldı. Alman üretici, Button'ı tutmak istese de İngiliz pilotun tercihi McLaren'dan yana oldu.

Button bu hamleyle McLaren'da 2008 dünya şampiyonu Lewis Hamilton'la takım arkadaşı olmayı kabul etti.

The High Performance Podcast'e konuşan Button, o dönem yaşananları şöyle anlattı: "2009'da dünya şampiyonluğunu kazanmamın ardından McLaren'a katıldım."

"İnsanlar Lewis Hamilton ile beraber McLaren'a katılmamın olabilecek en çılgın hareket olduğunu söylediler ve Ross Brawn dahi bunu söyledi."

“Takıma 2009'un sonunda oradan ayrılacağımı belirttim. Bana bağıran Nick Fry ile konuştum. Nick o zaman Ross Brawn ile takımın patronlarından biriydi."

"Ofisine gittiğimi ve ona ayrılacağımı söylediğimi hatırlıyorum. Bana bağırdı ve ben de gülmeye başladım çünkü gerçekten rahatsız edici bir şeydi."

“Bu kadar sinirlenmesinden ötürü onun için biraz üzüldüm. Sadece bana bakıp ‘neden gülüyorsun’ dedi. Durum tam olarak böyleydi ve bu, beklemediğim bir şeydi."

"Ross'a söyledim ve gerçekten çok arkadaş canlısıydı. Bana ‘Lewis'in yanına giderek büyük bir hata yaptığını düşünüyorum' dedi."

"Bunun harika olacağını düşündüm çünkü orada çok fazla pozitif enerji alsam bile böyle şeyler yaşanıyor. Sonraki sezon için kontratım yoktu ve oranın benim için iyi bir yer olmadığını hissettim. McLaren ise öyleydi."

"McLaren'a katıldığım günü hatırlıyorum ve kimseyle tanışmadan, Martin Whitmarsh ile konuştum, Ron Dennis ile konuştum ve söyledim ilk şey 'Bu, Lewis'in ekibi. Burada eşit muamele görecek miyim? Çünkü eğer görmeyeceksem, o zaman burada olmak istemiyorum' dedim."

"Onlar da bana 'Evet, her iki sürücü de her konuda %100 eşit olacak' dedi. Ben de o zaman işe koyulabileceğimizi söyledim ve sonra içeri girdim, herkesle tanıştım ve takımla çok hızlı bir şekilde uyum sağladım."