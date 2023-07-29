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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Bütçe sınırını aşan takımlar Red Bull, Mercedes ve Aston Martin mi?

Son çıkan söylentilere göre Red Bull, Mercedes ve Aston Martin 2022 bütçe sınırını aşan takımlar oldular.

Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Takımlar geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren bütçe sınırı kuralı doğrultusunda, her sezon belirli miktarda para harcayabiliyorlar.

Bunun içine dahil olan ve dahil olmayan harcamalar FIA tarafından belirlenmiş durumda fakat Red Bull 2021 bütçe sınırını aşmış ve bundan ötürü ceza almıştı.

Şimdi üç takımın daha bütçe sınırını aştığı iddia ediliyor. Son günlerde bu takımların hangileri olduğuna dair spekülasyonlar var.

FIA, bu konu hakkında ağzını kapalı tutuyor ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Fakat iddialar artarak devam ediyor.

Fransız L'Equipe'ye göre 2022 sezonunda bütçe sınırını aşan takımlar Aston Martin, Mercedes ve Red Bull.

Görünüşe bakılırsa FIA, bu üç takımdan harcama kalemleri için ek açıklama talep etti. 

2021'de Red Bull 7 milyon dolar para cezası ve %10 rüzgar kısıtlaması almıştı.

FIA iddialar karşısında yeni bir açıklamada bulunmadı.

Fakat geçtiğimiz günlerde konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, "Üç takımın bütçe sınırını aşmış olabileceğini duydum. Fakat bizim bütçemizde yeterince boşluk vardı." dedi.

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