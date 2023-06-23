Bütçe sınırındaki açık, FIA tarafından kapatıldı

Kaynakların önerdiği şeyin bir parçası olarak, motor yarışlarının yönetim organının maliyet sınırı kurallarına uyumu sağlamak için hızlandırılmış bir çabası var. Bu kapsamda, F1 takımları dışındaki özel proje bölümlerinin kullanımıyla ilgili olarak devreye girildi. Bazı takımların, performans kazanımlarına yardımcı olmak için özel bölümleri kullanıldığından şüpheleniliyor.

Son yıllarda F1 takımlarının grand prix yarışlarında elde edilen bilgileri kullanmak ve daha geniş iş dünyasına satmak için teknik projeler üzerinde ayrı bölümlerde çalışmak üzere üst düzey teknik personel istihdam etmeleri yaygınlaştı.

Örnek olarak Red Bull'un Advanced Technologies, McLaren'ın Applied Technologies, Mercedes'in Applied Science ve Aston Martin'in Performance Technologies bölümleri bulunuyor.

Bunların hepsi başarılı oldular ve yol otomobilleri, America's Cup yatları, bisikletler ve diğer tasarımları içeren çok sayıda proje üzerinde çalışmıştılar.

Ancak bazılarının sistemde oyun oynadıkları ve bu bölümleri maliyet sınırı dışında F1 bilgilerini ilerletmek için kullandıkları ve bu bilgileri takımlarına ücretsiz olarak geri aktardıkları yönündeki şüphelerin ardından FIA devreye girdi.

İlk olarak bu yılın başlarında hazırlanan ancak kısa süre önce revize edilerek yürürlüğe konulan teknik bir yönergede FIA, takımlara F1 operasyonları dışında yürütülen projelerden elde edilen Fikri Mülkiyetin maliyet sınırı kapsamına girmeden takıma geri aktarılmasına izin verilmeyeceğini açıkça belirtti.

TD45'te, takımların bu özel proje bölümlerini yürütmekte özgür olmalarına rağmen, F1 takımları tarafından kullanılan herhangi bir fikri mülkiyetin maliyet sınırı altında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ve bu nedenle aynı şirket içindeki serbest kaynaklardan gelemeyeceğini belirtmektedir.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, Esteban Ocon, Alpine A523, startta sahanın geri kalanı Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images

F1'de elde edilen bilgiler hâlâ teknik bölümlere serbestçe aktarılabilmekte, dolayısıyla dış ticari çıkarlar için kullanılmaya devam edilebilmektedir.

FIA'dan konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı ve Autosport'un ulaştığı bu tür teknik bölümlere sahip birkaç takım kurallara tamamen uydukları konusunda ısrar ediyor ve açıklamayı memnuniyetle karşılıyor.

Bununla birlikte, durumu iyi bilen önde gelen bir F1 kaynağı, TD45'in zaten değişiklikleri tetiklediğini söyledi.

İçeriden bir kaynak, "Bunun bir etkisi oldu. Bazıları harekete geçmek zorunda kaldı çünkü yaptıklarına artık izin verilmediğini anladılar."

"Ancak işin zor kısmı, bunu 1 Ocak'tan beri yapıyor olacaklar. Dolayısıyla bu noktaya kadar yapılan harcamaları ele almaları ve bir şekilde yaptıkları harcama varsa onları geri almaları gerekecek." dedi.

Takımların F1 personelini dışarıdaki operasyonlar için kullandığına dair şüpheler bütçe sınırının başlangıcından bu yana yaygındı.

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer bu yılın başlarında yaptığı açıklamada büyük takımların bütçe sınırına dahil olmamak için personel istihdam etmenin yollarını bulduklarını söylemişti.

Szafnauer, "Bence diğer takımlardan bazılarının, yani daha büyük takımların şu anda yaptığı şey, bütçe sınırının altında daha fazla insanı doldurmak için yapabileceğiniz bazı boşlukların veya bazı organizasyonel değişikliklerin olduğu yerleri istismar etmek veya daha iyi anlamaktır. Biz henüz orada değiliz."

"Şuna bakıyorlar: '100 kişiden kurtuldum ama şimdi onları tekrar işe almak istiyorum'. Onlar için ya tam bir kişi olarak sayılmadıkları ya da bazı pazarlama vb işleri yaptıkları ya da zamanın bir kısmında bir teknede çalıştıkları yerler bulabilirler." demişti.

TD45'in gelişi, birkaç kaynağın FIA'nın maliyet üst sınırı analizinin bir parçası olarak bu yılki takım harcamalarını araştırmak için çok daha kapsamlı bir çaba sarf ettiğini söylediği arka plana karşı geliyor.

Yönetim organının son haftalarda mali durumlarının adli analizini yapmak üzere takım fabrikalarını ziyaret ettiği anlaşılırken, yönetim organının uyumlulukla ilgili en son anketinin 12 ay öncesine kıyasla 100'den fazla soru içerdiği belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl Red Bull, 2021'de aşırı harcama yaptığı gerekçesiyle 7 milyon dolar para cezasına çarptırılmış ve rüzgâr tüneli geliştirme süresinde kısıntıya gitmişti.