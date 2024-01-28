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Bütçe sınırı sebebiyle Newey'nin Red Bull'daki geleceği tehlikede mi?

Red Bull'un 2021 bütçe sınırını aşmasındaki etkenlerden birinin de Adrian Newey'nin maaşı olduğu söyleniyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Formula 1'e 2021'de bir bütçe sınırı getirildi ve takımlar o yıl sadece 145 milyon dolarla sınırlandırıldı. 

2022'de Red Bull'un 2021 sezonunda sınırı aştığı ortaya çıktığında, Newey'nin maaşının bu sorunun bir parçası olduğu öne sürülmüş ancak reddedilmişti.

Haberlere göre Red Bull, teknik şef Newey'i anlaşmalı taraf olarak göstererek faturadan sildi. Auto Motor und Sport, FIA'nın aynı fikirde olmadığını iddia etti.

Sonunda, takımın mali düzenlemeleri yüzde 1.6 oranında ihlâl etmesine yol açan şeyin talep edilmemiş bir vergi iadesi ve diğer küçük sorunlar olduğu ortaya çıktı.

Ancak görünen o ki Newey ve maaşı 2024 sezonu öncesinde bütçe sınırının 135 milyon dolara düşmesiyle Red Bull için bir kez daha baş ağrısı yaratıyor.

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Öyle ki, Auto Motor und Sport Newey'in Red Bull Racing'de Formula 1 dışı bir göreve kayabileceğini iddia ediyor.

Alman yayın organı, "Görünüşe göre Newey'nin orta vadede tamamen RB17 hiper otomobil projesine odaklanması planlanıyor." 

"Yıldız tasarımcı halen Formula 1 takımında yarı zamanlı olarak çalışıyor ancak bu durum değişecek. Newey yakında kendini tamamen RB17'ye adayabilir."

"Bunun bir nedeni de FIA'nın Formula 1 ile yolda giden spor otomobiller arasında teknik sinerji olup olmadığını çok yakından inceliyor olması."

Geçen yıl, takımların Formula 1 için yol otomobili programlarında bulunan çözümleri kullanarak bütçe sınırını aştıkları yönündeki iddialar üzerine FIA bu konuya el atmıştı.

Red Bull Racing Teknoloji Direktörü Adrian Newey, Fernando Alonso'nun Aston Martin AMR23 aracını grid üzerinde inceliyor

Fotoğraf: Mark Sutton

Red Bull Racing Teknoloji Direktörü Adrian Newey, Fernando Alonso'nun Aston Martin AMR23 aracını grid üzerinde inceliyor

Red Bull ve çok karmaşık bir zemine sahip olduğu söylenen RB17 hiper otomobili hedef gösterildi.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko şöyle karşılık verdi: "Rakiplerimiz RB17'nin alt gövdesinin Formula 1 aracı için içgörü sağladığını söylüyorlar ki bu tamamen saçmalık."

RB17, Red Bull tarafından tamamen üretilen ilk otomobil olacak ve hiper otomobilin satış fiyatı 6.2 milyon dolar olacak.

Newey'i tam zamanlı olarak hiper otomobil projesine dahil etmek Red Bull'un istisnalar listesine bir kişiyi daha ekleyebileceği anlamına geliyor.

Rob Marshall'ın McLaren'e katılması gibi Red Bull'un kilit personelini başka takımlara kaptırdığı bir dönemde, Ferrari'nin hedefinde olduğu söylenen Pierre Wache gibi isimleri elinde tutma şansı verecek.

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