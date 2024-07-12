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Formula 1 Britanya GP

Bütçe sınırı Red Bull'un başını ağrıtabilir

Britanya Grand Prix'sinin sıralama turlarında yaşanan olay Max Verstappen'in tabanını kullanılamaz hale getirdiği için Red Bull'un başı bütçe sınırı ile dertte.

Ezel Tan
Car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 after the crash

Silverstone'daki sıralama turlarında Sergio Perez, Q1'de spin atarak çakıl havuzuna saplandı; ardından Max Verstappen de çakıl havuzuna girdi ve aracın tabanına ciddi şekilde hasar verdi.

Christian Horner, tabanın paramparça olduğunu ve tekrar kullanmanın imkansız olduğunu dile getirdi.

Öyle ki tabanın alt paneli kullanılamaz haldeydi ve mekanikerler sıralama turlarında bazı bölümleri değiştirerek büyük bir mucize de başardılar.

Fakat Formule1.nl, son taban olayının ardından bütçe sınırının Red Bull'un başını ağrıtabileceğini çünkü bu yıl yaşanan olayların da etkisiyle, çok fazla yedek parça üretildiğini belirtti.

Red Bull'un Macaristan Grand Prix'sinde yedek parça bulundurabilmesi için yeni bir taban paneli üretmesi gerekecek ve bu da gelişim bütçesini etkileyebilir.

Sergio Perez bu yıl sık sık kazaya karışmış ve bu da Avusturyalı ekibi zaten olumsuz etkilemişti. Meksikalı pilot, Monako'daki büyük kazada aracına yaklaşık 2.5-3 milyon dolarlık hasar vermişti.

Sonrasında Montreal'de bir başka kaza daha yapmıştı.

 

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