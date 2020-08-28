Bütçe sınırı olmadan, Haas'ın F1'e devam etmesi imkansızdı

Amerika merkezli takımın F1'deki geleceği aylardır belirsizdi. Haas, F1'e devam edeceklerinden emin olmadığını söylemişti. Ancak takım, geçen hafta yeni Concorde Anlaşması'nı imzaladı.

Takımın yeni anlaşmayı imzalamış olması, en az 5 sene daha Formula 1'de kalacağı manasına geliyor.

Motorsport.com'a konuşan Steiner, "Rekabetçi olmak için hiç şansımız olmasaydı ve harcamalar sürekli olarak yukarı yönde ilerleseydi, o zaman sporda kalmamız çok daha zor olurdu."

"Tabii ki, daha fazla gelir yardımcı olacak çünkü bu sayede harcamamız gereken para ile kazandığımız arasındaki fark daha az olacak. Bu iki değişiklik olmasaydı, Haas'ın gelecekte burada olması çok zor olacaktı." dedi.

Steiner, F1'in reklam açısından büyük bir yer olmasının Haas'ın F1'de kalma kararında etkili olduğunu söyledi.

Steiner, "Esas şey, arkasına oturup yaslandığında F1'in küresel reklam açısından çok güçlü bir araç olduğunu görmesi oldu. Son 5 senede F1 takımının, Haas Otomasyon'a olan katkısı ana sebepti."

"Ve bunun dışında Concorde Anlaşması, daha eşit gelir dağılımı ve bütçe sınırı gibi gelişmeler, onun F1'de kalması konusunda ikna edici oldu."

"Küçük takımlara yapılan ödemeler artmasaydı ya da bütçe sınırı olmasaydı, o zaman bu anlaşmayı imzalamayacağından emindim çünkü diğerlerini yakalamak çok zor olacaktı." dedi.

Haas, F1'den ayrılma fikrini değerlendiriyor olsa da Steiner, kendisinin bu konuda bir endişesinin olmadığını belirtti.

Steiner, "Endişe duymak büyük bir ifade. Ben daha çok onun aradığı çözümleri bulmaya, onun kalmasına yardımcı olacak görüşmeleri yapmaya odaklandım. Böylece F1'in hâlâ iyi bir yatırım olduğuna ikna oldu. Benim yaptığım şey buydu."

"Endişe duymuyordum. Sıkı çalıştım çünkü endişe duymaya başlarsanız o zaman duygusal kararlar verirsiniz ve genelde bunlar yanlış kararlar olur. Sürekli onunla iletişim halinde oldum, nasıl olması gerektiğini açıkladım. Konuşmaları ona aktardım ve onun düşüncelerini aldım."

"Bazı iyi fikirlere sahipti, bu yüzden onları Concorde Anlaşması'na ekletmeye çalıştım. Finansal anlaşmalarda bunu başardık. Birlikte bunları yaptık."

"Bu yüzden, hiç endişe duymadım. Sadece neyi nasıl çalıştırabileceğimize baktık. Eğer çalıştıramazsak, devam etmeyebilirdi. Bu çalışma, pazarlama açısından işe yaramıyorsa, neden devam etsin ki? Benim işim buydu."

"Bu açıdan çok büyük endişelere sahip değildim. Sadece sıkı çalıştım ve devam edebilmesi için elimden gelenin en iyisini yaptım." dedi.