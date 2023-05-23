Takımların biyoyakıt kullanımı için bütçe sınırında değişikliğe gidildi

Alman üretici, daha sürdürülebilir yakıt kullanmanın mümkün olup olmadığını görmek için geçen yılki Belçika, Hollanda ve İtalya Grand Prix'leri için kamyonlarında biyoyakıt kullanmayı denedi.

Bu, normal fosil yakıt kullanımına kıyasla emisyonları %89 oranında azaltarak başarılı olduğunu kanıtladı.

Ancak, bütçe sınırı Mercedes'in daha çevre dostu yakıtı tüm Avrupa sezonu boyunca kullanma taahhüdünde bulunmasının önünde bir engel teşkil etti.

Biyoyakıt maliyetleri daha yüksek ve bütçe sınırı sebebiyle kamyonların yarışlara götürülmesi için gereken yakıt maliyetlerinin takımın yıllık bütçesinden karşılanması gerekiyordu. Bu da teorik olarak biyoyakıta geçişin pek mümkün olmadığını gösteriyordu.

Ancak, bu yılın başlarında Formula 1 Komisyonu'nda yapılan tartışmaların ardından, takımları dezavantajla karşılaşmadan daha çevre dostu seçenekler kullanmaya teşvik etmek için bir dizi sürdürülebilirlik girişimi başlatıldı.

Bundan böyle F1'in şirket araçlarında, kamyonlarda ve jeneratörlerinde kullanılmak üzere satın alınan biyoyakıt maliyetlerinin bütçe sınırının dışında kalacağı kabul edildi.

Mercedes truck Photo by: Mercedes AMG

Mercedes, isim sponsoru Petronas ile iptal edilen Emilia Romagna Grand Prix'si de dahil olmak üzere dokuz Avrupa yarışı için tüm karayolu taşımacılığı operasyonlarını biyoyakıtla gerçekleştirmeyi planlıyor. Kat edilen toplam mesafe kamyon başına yaklaşık 10.000 kilometre olacak.

Mercedes tüm operasyonların biyoyakıtla tamamlanabileceğini ummakla birlikte, gerekli ürünlerin bulunmasının mümkün olmayabileceği bazı bölgeler olduğunu ve bu nedenle normal fosil yakıtları kullanmak zorunda kalabileceğini biliyor.

Mercedes kamyonlarının biyoyakıtla çalışmasının yanı sıra, yarış pistlerinde kullanılan tüm Mercedes jeneratörleri de aynı ürünü kullanacak.

Mercedes takım patronu Toto Wolff bu konuda şunları söyledi: "Motor yarışları tutkuyla beslenir. Formula 1'in küresel platformunu liderden daha fazlası olmak için kullanma sorumluluğumuz var; öncü olmak istiyoruz."

"Bu yaz kamyonlarımızın kat ettiği her kilometre için emisyonlarda %89'luk bir azalma sağlamak, bu yenilikçi ve zorlu projede çok sıkı çalışan takım, Petronas ve lojistik ortaklarımızın ortak çabaları için gerçek bir başarı olacaktır."

Biyoyakıt muafiyetinin yanı sıra, F1'in en son bütçe sınırı kuralları sürdürülebilirliği teşvik etmek için başka girişimler de içeriyor.

Ekibin demiryolu ile seyahati artık bütçe sınırına dahil değil ve 50 adede kadar tamamen elektrikli veya hidrojenle çalışan şirket aracı satın alma masrafı da bütçe sınırına dahil edildi.

F1'in ticari hak sahibinin isteğine bağlı olarak çevre dostu lojistik seçenekler gibi, yarışlar ve testler için karbon emisyonlarını dengelemek üzere satın alınan sürdürülebilir havacılık yakıtı maliyetleri de muaf tutuldu.