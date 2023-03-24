Bütçe sınırı, altyapı harcamaları için esnetilecek mi?

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Bu sezon üçüncü yılına girdiğimiz bütçe sınırı uygulamasının özellikle orta grubu yakınlaştırdığı ve başta Aston Martin ve Alpine olmak üzere bazı takımların ön gruba yaklaşmasını sağladığı söylenebilir, ancak birtakım olumsuz yanlar da mevcut.

Son aylarda dikkat çeken olumsuzluklardan biri, takımların sermaye harcamalarının katı bir şekilde sınırlandırılması, bu nedenle takımların altyapı çalışmalarına odaklanamaması.

Kurallar yeni fabrika ve yeni rüzgar tüneli gibi büyük yapıların inşası için bütçe sınırından muaf tutuluyor, ancak kalan tüm ekipmanın gelişimi bütçe sınırına dahil.

Doğal olarak önceden güçlü bir altyapıya sahip olan takımlar öne çıkabilirken, diğer takımlarsa altyapı-araç gelişimi gibi bir denge tutturmak durumunda kalıyor.

Ancak çıkan son dedikodulara göre bu konuda birtakım ön görüşmeler gerçekleşmiş vaziyette. Motorsport.com da bu konuda özellikle Williams takım patronu James Vowles'un olası bir değişiklik için bastırdığını ve neredeyse tüm tarafların bu tür bir değişikliğe sıcak baktığını öğrendi.

Şimdi gözler sıradaki Formula 1 Komisyonu toplantılarında olacak.

James Vowles, Team Principal, Williams Racing Fotoğraf: Williams

Küçük takımlara geride kalmaları halinde tesislerini iyileştirme imkanı verilmesinin sporun geleceği açısından çok önemli olduğunu söyleyen Vowles, "Şahsen meritokrasi istiyorsak, her takıma bazı aynı kaynaklara sahip olma şansı verilmesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum."

"Diğer takımların kullandığı birtakım sistemler mevcut ve bunlar neredeyse 15 senelik."

"Örneğin, tüm parçalarınızın nerede olduğunu doğru bir şekilde anlamanızı sağlayan yazılım sistemleri var ancak bu sistemler Williams'ta mevcut değil."

"Açıkçası beni en çok etkileyen şeylerden biri, Williams'ın karşınızda duran aracı üretebilmiş olması. 15.000 parça birbirine uyuyor, çalışıyor ve görünüşe göre pistte de gayet hızlı. Tam anlamıyla inanılmaz."

"Ancak bu şekilde ilerleyemeyeceğimiz açık, dolayısıyla sistemlere ve modellere ihtiyacımız var." dedi.

Logan Sargeant, Williams Racing FW45 Fotoğraf: Williams

Sermaye harcamalarının esnetilmesi en çok küçük takımların işine yarayacak, ancak daha büyük takımların da bu öneriye sıcak baktığı bir gerçek.

Kural değişikliğinin 2024'te uygulanabilmesi için mevcut takımlardan altısının destek vermesi gerekiyor, mevcut durum bu seviyeye ulaşmanın mümkün olduğunu gösteriyor.

Eğer sekiz takım destek verirse kural değişikliği bu yıl da devreye girebilir.

Bu konuda Vowles ile aynı fikirde olan Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, "Bütçe sınırının asıl amacı, sporun doğasında var olan bazı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak."

"Örneğin küçük bir takımsanız ve büyük bir rüzgar tüneliniz yoksa sonsuza kadar mahvolursunuz. Bu yüzden yeni tüneller için muafiyet var."

"Ancak aynı muameleyi görmesi gereken birtakım altyapı ve araçlar da mevcut; örneğin büyük takımların sahip olup küçük takımların yoksun kaldığı fren dinamosu gibi şeyler."

"Eğer bu harcamaya izin vermezseniz, o zaman bu eşitsizlik sonsuza kadar devam eder. Bu da sonsuza kadar mahvolduğunuz anlamına gelir ve bence bu yanlış." dedi.