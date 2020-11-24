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Formula 1 / Son dakika

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor

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Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor
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, Editör

Business Book GP'nin özel haberine göre Lewis Hamilton, senelik 47 milyon euro maaşıyla F1 gridinin en çok maaş alan pilotu konumunda yer alıyor.

Business Book GP'nin özel haberine göre Lewis Hamilton, yedinci şampiyonluğunu kazandığı sezon için Mercedes'ten 47 milyon euro ödeme aldı ve diğer pilotların çok önünde yer aldı.

Sebastian Vettel, Ferrari ile yıllar önce yaptığı kontrat kapsamında  35 milyon euro ödeme alarak ikinci sırada yer aldı.

Diğer sürücüler ise, bu iki sürücünün epey ardında kaldı.

Üçüncü sırada 20 milyon euro kazanan Daniel Ricciardo yer aldı.

Max Verstappen, 16 milyon euro ile listenin dördüncü basamağında yer alırken, Valtteri Bottas ile Charles Leclerc, yıllık 9 milyon euro kazandılar.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo ile olan anlaşmasından 6 milyon euro kazanmış gibi görünüyor.

Dört sürücü ise 1 milyon eurodan daha az kazanıyor: Daniil Kvyat, George Russell ve Nicholas Latifi 750 bin euro, Antonio Giovinazzi ise 500 bin euro.

2020 sürücü maaşları:

1) Lewis Hamilton (Mercedes) : 47 milyon euro
2) Sebastian Vettel (Ferrari) : 35 milyon euro
3) Daniel Ricciardo (Renault) : 20 milyon euro
4) Max Verstappen (RBR) : 16 milyon euro
5) Valtteri Bottas (Mercedes) : 9 milyon euro
6) Charles Leclerc (Ferrari) : 9 milyon euro
7) Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) : 6 milyon euro
8) Carlos Sainz (McLaren) : 4.5 milyon euro
9) Sergio Perez (Racing Point) : 4 milyon euro
10) Esteban Ocon (Renault) : 4 milyon euro
11) Romain Grosjean (Haas) : 2 milyon euro
12) Kevin Magnussen (Haas) : 2 milyon euro
13) Alex Albon (RBR) : 2 milyon euro
14) Lando Norris (McLaren) : 1.5 milyon euro
15) Lance Stroll (Racing Point) : 1.5 milyon euro
16) Pierre Gasly (Alpha Tauri) : 1 milyon euro
17) Daniil Kvyat (STR) : 750.000 euro
18) George Russell (Williams) : 750.000 euro
19) Nicholas Latifi (Williams) : 750.000 euro
20) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) : 500.0000 euro

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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