Buscombe: "Alonso 'stratejik' yarışlarda olağanüstü"

Alonso Cidde'deki yarışı beşinci sırada tamamlayarak Silverstone merkezli ekibe 10 puan kazandırdı.

BBC Radio 5 Live'da yayınlanan Chequered Flag podcast programına konuk olan Buscombe, Alonso'nun performansından övgüyle söz etti.

Ferrari'de İspanyol pilotla birlikte çalıştığını söyleyen Buscombo, onun 'olağanüstü' farkındalığını ilk elden gördüğünü hatırlıyor.

Buscombe şöyle konuştu: "Fernando'nun ne kadar olağanüstü olduğunu burada görebilirsiniz."

"Açıkçası geçen yıl bu pistte, daha sonra aldığı cezalara rağmen fiziksel olarak çizgiyi geçmeyi ve podyuma çıkmayı başardı."

"Bunun gibi pistlerde, özellikle de düşünme yarışı olan ve her an tetikte olmanız gereken yerlerde gerçekten çok başarılı."

"Ferrari'deyken onunla çalışma zevkini tatmıştım ve bir yarış sırasında kafasında çalışan 'işlemcinin' olağanüstü olduğunu görebiliyordunuz."

"Aston Martin'e baktığınızda, -burada aldıkları- 10 puan sayesinde Mercedes'le şampiyonada başa baş gidiyorlar ki bu da araçla bulundukları yer göz önüne alındığında büyük başarı."

Bu yıl Alonso 12 puan toplarken, takım arkadaşı Lance Stroll sadece bir puan alabildi.