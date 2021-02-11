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Formula 1 / Son dakika

Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması ve sprint yarışı oylanacak

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Bugünkü F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması ve sprint yarışı oylanacak
Ekleyen:
, Şef Editör
Yardımcı Editör: Jonathan Noble, NobleF1

Bugün gerçekleştirilecek F1 Komisyonu toplantısında motorların dondurulması, 2021 F1 takviminin son hali ve 2021'de Cumartesi günleri Sprint yarışlarını deneme fikri değerlendirilecek.

F1 Yönetimi, takımlar ve FIA'nın katılacağı toplantıda gelecek seneler üzerinde devasa etkileri olabilecek bir dizi kural değişikliği planı oylanacak.

Motorsport.com'un dün haberini verdiği üzere, F1'in takımlara 2 Mayıs'ta Portekiz GP'nin gerçekleşeceğini resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Ancak sezonun ilk yarışlarını kesinleştirecek bu hamle, Birleşik Krallık'taki karantina kısıtlamaları nedeniyle takımların ekstra adanmışlık göstermesini gerektirecek.

Portekiz şu anda Birleşik Krallık'ın kırmızı listesinde yer alıyor. Yani Portekiz'den ülkeye dönüş yapanların 10 gün otel karantinasında kalmaları zorunlu tutuluyor.

Elit sporların bu konuda bir muafiyeti yok, yani Portekiz'e giden F1 dünyasından herkes bir sonraki yarış İspanya'dan önce evine dönemeyecek.

Bugünkü toplantıda masaya yatırılacak ilginç konulardan birisi de önümüzdeki sezon bazı yarışlarda denenmesi planlanan sprint yarışları.

F1; bu sene Kanada, İtalya ve Brezilya GP'lerinde Cumartesi günü 100 km'lik bir sprint (pit stopsuz) sıralama yarışı düzenleyerek bu formatın yarış hafta sonunu daha heyecanlı hale getirip getirmeyeceğini görmek istiyor.

Daha önce benzer şekilde ters gridli sıralama yarışı planı düşünülmüş ancak Mercedes'in bu fikre tamamen karşı çıkmasıyla gerekli destek bulunamamıştı. Ancak sprint yarışı planına daha çok destek var gibi görünüyor.

Dahası, 2021'de hayata geçen yeni Concorde Anlaşması'yla birlikte yeni bir yönetim şekline girildi. Bu tür geç değişiklikler için artık tüm tarafların onay vermesi gerekmiyor. F1, FIA ve takımların 10'ar oy hakkı bulunuyor ve kural değişikliği için 30 oyun 28'inin onay vermesi yeterli oluyor.

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Toplantının en karmaşık konularından birisi, 2022'den itibaren motorların gelişiminin durdurulması olacak.

Bu değişiklik, spordan ayrılacak Honda'nın güç ünitesi projesini devralmak isteyen Red Bull tarafından zorlanıyor. Red Bull, bu projeyi aldığında motor gelişimine çok fazla kaynak ayıramayacağı için böyle bir değişiklik talebinde bulunuyor.

Ancak bu değişikliği isteyen sadece Red Bull değil. F1 de, 2022'den itibaren motorlar dondurulursa, üreticilerin bütçelerini ve kaynaklarını tamamen 2025'te spora girecek olan yeni güç ünitesi formülüne yönlendirebileceğini düşünüyor ve bu yüzden motorların dondurulmasını destekliyor.

Ancak bu konuda durum oldukça karışık çünkü 2022'den itibaren daha sürdürülebilir yakıtların spora girmesi planlanıyor. Bu açıdan kısa vadede motorların geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkabilir.

Dahası; 2022'de bir üretici diğerleri karşısında geride kalırsa, birkaç sene motorunu hiç geliştirmeden sıkıntı yaşadığı bir durumla karşı karşıya kalabilir.

Bu kapsamda düşünülen fikirlerden birisi, performansları eşitleyecek bir yapının uygulanması yani güç ünitelerini kabaca benzer performans seviyesine getirecek hamlelerin yapılması.

Bu, 2022'de geride kalacak motorların yarışlarda daha fazla yakıt akışı kullanılarak güçlendirilmesiyle başarılabilir.

Ancak bu tür bir Performans Dengesi stratejisi, pandoranın kutusunun açılmasına neden olabilir ve şu ana kadar tüm takımlardan destek görmedi.

F1 Komisyonu toplantısıyla ilgili gelişmeleri Motorsport.com'dan takip edebilirsiniz.

 
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Editör Abdullah Çelik

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