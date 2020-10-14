Buemi, kalan yarışlarda Red Bull ve AlphaTauri'nin yedek pilotu oldu

Eski Formula 2 pilotu Sette Camara, bu sene Red Bull'un iki takımının yedek pilotuydu ve birçok yarışta takımla birlikte yer aldı.

Camara'nın Super Formula ve Formula 1 görevlerini birleştirmesi bekleniyordu ancak seyahat kısıtlamaları nedeniyle ilk iki yarışı kaçırdı.

Ancak Brezilyalı pilot sonunda Japonya'ya gitme iznini aldı ve gelecek hafta sonu sezonun 3. yarışı Sugo ile seriye dönüş yapacak.

Super Formula'nın kalan bölümünde 2 yarış daha F1'le çakışıyor. Bunun dışında seyahat ve karantina kısıtlamaları nedeniyle Camara'nın gidip gelmesi kolay olmayacak. Bu yüzden Sette Camara'nın Japonya'da kalması bekleniyor. Yani Buemi, takımın yedek pilotu olacak.

Buemi'nin FIA WEC şampiyonluğu sayesinde süper lisansı bulunuyor ve çoğu zaman Red Bull'un yedek pilotu olarak yarışlara katıldı.

Buemi, en son 2011'de Toro Rosso ile yarışmış olsa da sürekli olarak Red Bull simülatöründe çalışması sayesinde yeni aracı tanıyor. Bunun dışında sürekli olarak WEC ve Formula E'de eş zamanlı yarışıyor.

Olur da Red Bull'daki pilotlardan birisi sorun yaşarsa, AlphaTauri pilotları Daniil Kvyat ya da Pierre Gasly'den birisinin ana takıma geçmesi, Buemi'nin alt takımdaki boşluğu doldurması bekleniyor.