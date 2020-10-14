Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
30 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
44 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
58 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Buemi, kalan yarışlarda Red Bull ve AlphaTauri'nin yedek pilotu oldu

paylaşım
yorumlar
Buemi, kalan yarışlarda Red Bull ve AlphaTauri'nin yedek pilotu oldu
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Sebastien Buemi, Sergio Sette Camara'nın Super Formula'da yarışmak için Japonya'ya gitmesinin ardından Red Bull ve AlphaTauri takımlarının yedek pilotu olacak.

Eski Formula 2 pilotu Sette Camara, bu sene Red Bull'un iki takımının yedek pilotuydu ve birçok yarışta takımla birlikte yer aldı.

Camara'nın Super Formula ve Formula 1 görevlerini birleştirmesi bekleniyordu ancak seyahat kısıtlamaları nedeniyle ilk iki yarışı kaçırdı.

Ancak Brezilyalı pilot sonunda Japonya'ya gitme iznini aldı ve gelecek hafta sonu sezonun 3. yarışı Sugo ile seriye dönüş yapacak.

Super Formula'nın kalan bölümünde 2 yarış daha F1'le çakışıyor. Bunun dışında seyahat ve karantina kısıtlamaları nedeniyle Camara'nın gidip gelmesi kolay olmayacak. Bu yüzden Sette Camara'nın Japonya'da kalması bekleniyor. Yani Buemi, takımın yedek pilotu olacak.

İlgili haber:

Buemi'nin FIA WEC şampiyonluğu sayesinde süper lisansı bulunuyor ve çoğu zaman Red Bull'un yedek pilotu olarak yarışlara katıldı.

Buemi, en son 2011'de Toro Rosso ile yarışmış olsa da sürekli olarak Red Bull simülatöründe çalışması sayesinde yeni aracı tanıyor. Bunun dışında sürekli olarak WEC ve Formula E'de eş zamanlı yarışıyor.

Olur da Red Bull'daki pilotlardan birisi sorun yaşarsa, AlphaTauri pilotları Daniil Kvyat ya da Pierre Gasly'den birisinin ana takıma geçmesi, Buemi'nin alt takımdaki boşluğu doldurması bekleniyor.

 
Bottas: "Birinci virajdaki hataya rağmen galibiyet mümkündü"

Önceki haber

Bottas: "Birinci virajdaki hataya rağmen galibiyet mümkündü"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Super Formula
Pilotlar Sergio SetteCamara , Sébastien Buemi
Takımlar Red Bull Racing , AlphaTauri
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?
GENEL GENEL / Yorum

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?

Bottas: "Birinci virajdaki hataya rağmen galibiyet mümkündü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Birinci virajdaki hataya rağmen galibiyet mümkündü"

Red Bull: “Hulkenberg, 2021 koltuğu için seçeneklerden biri”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: “Hulkenberg, 2021 koltuğu için seçeneklerden biri”

Vettel: "Schumacher, Hamilton'ın rekorlarına rağmen en iyi F1 pilotu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Schumacher, Hamilton'ın rekorlarına rağmen en iyi F1 pilotu"

Racing Point: "Hulkenberg, olağanüstü bir iş başardı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Hulkenberg, olağanüstü bir iş başardı"

Alonso: “Araç şu anda benden daha iyi performans gösteriyor”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: “Araç şu anda benden daha iyi performans gösteriyor”

Teknik analiz: Ferrari'nin Eifel GP güncellemeleri
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Teknik analiz: Ferrari'nin Eifel GP güncellemeleri

Alonso, Renault R.S.20 ile piste çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, Renault R.S.20 ile piste çıktı!

Son Haberler

Buemi, kalan yarışlarda Red Bull ve AlphaTauri'nin yedek pilotu oldu
F1 Formula 1 / Son dakika

Buemi, kalan yarışlarda Red Bull ve AlphaTauri'nin yedek pilotu oldu

Bottas: "Birinci virajdaki hataya rağmen galibiyet mümkündü"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Birinci virajdaki hataya rağmen galibiyet mümkündü"

Racing Point: "Hulkenberg, olağanüstü bir iş başardı"
F1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point: "Hulkenberg, olağanüstü bir iş başardı"

Russell, Raikkonen'le kazası için kötü düşüncelere sahip değil
F1 Formula 1 / Son dakika

Russell, Raikkonen'le kazası için kötü düşüncelere sahip değil

Çok Okunanlar

1
GENEL

İstanbul Park asfaltı yenileniyor ama nasıl?

2
Formula 1

Bottas: "Birinci virajdaki hataya rağmen galibiyet mümkündü"

1s
3
Formula 1

Red Bull: “Hulkenberg, 2021 koltuğu için seçeneklerden biri”

4
Formula 1

Vettel: "Schumacher, Hamilton'ın rekorlarına rağmen en iyi F1 pilotu"

5
Formula 1

Racing Point: "Hulkenberg, olağanüstü bir iş başardı"

Son Haberler

Buemi, kalan yarışlarda Red Bull ve AlphaTauri'nin yedek pilotu oldu
F1

Buemi, kalan yarışlarda Red Bull ve AlphaTauri'nin yedek pilotu oldu

Bottas: "Birinci virajdaki hataya rağmen galibiyet mümkündü"
F1

Bottas: "Birinci virajdaki hataya rağmen galibiyet mümkündü"

Racing Point: "Hulkenberg, olağanüstü bir iş başardı"
F1

Racing Point: "Hulkenberg, olağanüstü bir iş başardı"

Russell, Raikkonen'le kazası için kötü düşüncelere sahip değil
F1

Russell, Raikkonen'le kazası için kötü düşüncelere sahip değil

Teknik analiz: Ferrari'nin Eifel GP güncellemeleri
F1

Teknik analiz: Ferrari'nin Eifel GP güncellemeleri

Son Videolar

F1 2020 Eifel GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 04:32
Formula 1

F1 2020 Eifel GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in F1 galibiyet rekorunu egale ediyor 08:47
Formula 1

Grand Prix Greats – Lewis Hamilton, Michael Schumacher’in F1 galibiyet rekorunu egale ediyor

Grand Prix Greats – Hamilton, Schumacher'in 91 yarış zaferi rekorunu egale etti 08:47
Formula 1

Grand Prix Greats – Hamilton, Schumacher'in 91 yarış zaferi rekorunu egale etti

Grand Prix Greats – Kimi Raikkonen, F1'de en çok start alma rekorunu kırdı 05:30
Formula 1

Grand Prix Greats – Kimi Raikkonen, F1'de en çok start alma rekorunu kırdı

F1 2020 Eifel GP Grid Pozisyonları 01:00
Formula 1

F1 2020 Eifel GP Grid Pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.