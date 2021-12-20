Budkowski: "Yönetim değişikliği yorumları, Alpine'in dikkatini dağıtmamalı"

Enstone merkezli ekip, bu yıl için kendisine koyduğu beşincilik hedefine, Abu Dhabi'de aldığı çifte puanla birlikte ulaştı.

Bununla birlikte marka CEO'su Laurent Rossi, geçtiğimiz aylarda ekibin uzun vadede ileriye gidebilmesine yardımcı olmak amacıyla, takım yapısında bazı değişiklikler yapılması gerektiğini söylemişti ve kış aylarına bu açıklamayla girilmiş oldu.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ilk iddialar ortaya atıldı ve Aston Martin patronu Otmar Szafnauer'in Alpine takım patronu olacağı, Budkowski'nin de diğer kısımlara odaklanacağı iddia edildi.

Alpine şimdiye kadar 2022 sezonu öncesinde ne gibi değişiklikler olacağı konusunda ağzını sıkı tuttu fakat Budkowski, değişiklikle ilgili yazılanların, F1 ekibinin gelecek yıla hazırlanırken yaptığı çalışmaları olumsuz yönde etkilememesi gerektiğini düşünüyor.

Takımların tamamen yeni bir araç tasarımı üzerinde çalıştığı ve gerçek anlamda ilk kez bütçe sınırı altında çalışılacağı göz önüne alındığında Budkowski, Alpine'in gelecek yıl özel şeyler yapma konusunda büyük bir fırsatı olduğu görüşünde.

Marcin Budkowski, Executive Director, Alpine F1, in the team principals Press Conference Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Kendi pozisyonu da dahil olmak üzere olası yönetim değişiklikleri hakkındaki soruya yanıt veren Budkowski, şöyle dedi: "Önümüzdeki yıl için çok fazla şey oluyor ve muhtemelen Renault'nun spora geri dönüşünden bu yana takım için en önemli kış dönemi olacak."

"Bu, bütçe sınırı altında tasarladığımız ilk otomobil, biz sınırda değiliz, zaten bunun altındaydık, yani aslında bizi etkilemiyor fakat rakiplerimizi etkiliyor. Göreceli olarak konuşursak bize daha iyi bir platform ve daha iyi bir konum sunuyor."

"Ek olarak takımın bazı kısımları geliştirildi. Şimdi daha iyi hale geldiği için neler yapacaklarını görmek beni heyecanlandırıyor. Dolayısıyla bu noktada, takımın odak noktasının bu olması gerektiğini düşünüyorum."

"Takımın üst yönetimindeki görevimin bir parçası olarak, ekibi tüm söylentilerden korumam gerekiyor. Gerçekten kahve makinesine giden insanların, kimin ne yapacağını veya yönetim yapısının nasıl görünebileceğini değil, aracı nasıl daha hızlı yapacaklarını tartışmalarını istiyorum.”

Rossi, Motorsport.com'a özel olarak verdiği demeçte, üç yıldır takım olarak beşinci olmanın, uzun vadede mutlu olacakları bir seviye olmadığını söylemişti.

Rossi, "Bizim istediklerimizle örtüşmüyor."

"Açıkçası yeni kuralların sonuna gelindiğinde, bir sonraki kural paketine ne zaman geçeceklerine bağlı olarak 2024-2025 gibi diyelim, takımın podyumlar ve galibiyetler için yarışıyor olmasını istiyorum. "

"Ancak bunu yapmak için takımı biraz geliştirmemiz gerekecek. Bence takım düzlüğe çıkmadan önce son yıllarda dokuzunculuktan beşinciliğe çok iyi geldi.

"Şimdi ise yeni seviyeye geçmek ve kalanların en iyisi olmak yerine, en iyi takımlar arasında olmak için, bir evrim gerekiyor." demişti.