Budkowski: "Yakında eski Alonso'yu göreceğiz"

Fernando Alonso, iki yıllık aranın ardından bu yıl Formula 1'e geri döndü ve ilk üç yarışta özellikle tek turda zorlandı.

Imola ve Portekiz'de tek turda takım arkadaşının epey gerisinde kalan Alonso, yarışta daha iyi performans gösterdi.

Yine de henüz %100 seviyesinde olmadığını ve tam formunu yakalamasının zaman alacağını söylüyordu.

Alpine F1'in yöneticisi Marcin Budkowski de benzer görüşte.

Budkowski, “Şu anda mevcut durum Fernando için pek de kolay değil. Formula 1'den iki yıl uzak kaldı, fakat bu sezon takım değiştiren tüm sürücüler sorun yaşıyor. Yani Formula 1 araçlarını geçen Aralık ayında kullanan pilotların bile zorluklarla karşılaştıklarını görüyoruz.

"Sıralama turlarında istediğinden biraz daha kötü bir performans sergiliyor. Bugün her şeyin nasıl gideceğini göreceğiz, ancak yakında eski Fernando'yu göreceğimizden hiç şüphem yok."

"Bugünkü sıralama turlarındaki görev; tamamlanması kolay olmasa da, her iki araçla da son bölüme kalmak olacak. Sonuçlar çok yakın ve hem taraftarlar hem de basın bundan keyif alacaklar. Çünkü sıralama turlarının sonucu ilginç olacağa benziyor."

"6. sıradan 13. veya 14. sıraya kadarki bölümün birkaç ondalık içinde dizilmesini bekliyorum." dedi.