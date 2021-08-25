Budkowski: "Spa, Alpine aracına uymuyor"

Alpine, mevcut aracın gelişimini birkaç yarış öncesinde durdurdu ve tamamen 2022 aracının gelişimine konsantre oldu. Fakat Macaristan'daki kaotik yarışta Esteban Ocon'la zafere ulaşarak oldukça değerli puanlar aldılar.

Şu anda şampiyonayı beşinci götüren Alpine, yıl sonuna kadar burada kalmayı hedefliyor fakat sıradaki yarışlar Alpine A521 için pek de uygun olmayabilir.

Konu hakkında konuşan takım yöneticisi Marcin Budkowski, özellikle Spa'nın kendileri için zor geçeceğini ima etti.

Budkowski, "Spa'ya, yaz tatilinden önceki son Grand Prix'deki beklenmedik zaferin ardından gidiyoruz. Yarışı tam ve mutlak bir üstünlükle kazandığımız söylenemez. Bunu bazı dış etkenler sayesinde kazandık fakat bir şans doğduğunda bunu değerlendirebildik ve yarışın 70 turundan 67'sini lider geçtik."

"Macaristan Grand Prix'sinden bu yana birkaç hafta geçmesine rağmen, takım içerisindeki ortam hâlâ çok neşeli."

"Esteban'ın bu başarıyı yakalaması gerçekten güzeldi. Birkaç zorlu Grand Prix'den sonra eski formuna geri döndü ve Formula 1'deki ilk zaferini aldı. Bu, takım için de önemli bir dönüm noktası, Enstone ve Viry'deki herkes için inanılmaz bir motivasyon artışı oldu."

"Artık zaferin tadının ne kadar güzel bir şey olduğunu biliyoruz. Hedefimize ulaşmak ve gelecekte sürekli olarak yarışlar kazanmak için daha da çok çalışacağız.

"Şimdi önümüzde Spa yarışı var ve bu yarışla ilgili daha gerçekçi beklentilere sahibiz. Spa'daki pistin aracımıza uygun olmadığını biliyoruz. A521'in gelişimini uzun zaman önce durdurmuş olsak da, Spa ve Monza'daki yarışlar için -özel bir- düşük yere basma gücü paketine sahip olacağız."

"Spa'da hava durumunu tahmin etmek zordur ve bu hafta sonuna dair yapılan tahminler de bunu doğruluyor. Sürücülerimiz tekrar bir fırsata sahip olabilirler. Esteban geçmişte ıslak zemindeki yeteneğini zaten gösterdi ve Fernando, yarış becerileri ve deneyimi sayesinde zorlu şartlarda her zaman çok iyi. Fırsat olursa tekrar kullanmaya çalışacağız." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images