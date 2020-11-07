Budkowski: "Renault'nun güncellemeleri beklendiği gibi çalışıyor"

Sezonun ilk dört yarışının ardından Renault, takımlar şampiyonasında geride kaldı. Ancak son yarışlarda istikrarlı şekilde puanlar almayı başardı ve şu anda şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor.

Renault yöneticisi Marcin Budkowski bu yükselişin ardında bu yıl getirdikleri önemli güncellemelerin yattığını belirtti.

Auto Motor und Sport'a konuşan Budkowski, "Sezon başında yanlış bir şey yapmadık. Aracın hızını artıran bir dizi teknik güncelleme getirdik ve RS20'yi daha iyi anladık. Aerodinamik çalışmalar sırasında yapılan hesaplamalar, tam olarak istediğimiz gibi çalışıyor."

"Rüzgar tünelinde, yarış pistine kullanılan aracın bir kopyası çalıştırılıyor. Bu çalışmanın sonuçlarını gerçek tabloya olabildiğince yaklaştırmak bir tür sanattır. Test yapmak için ne kadar az fırsatınız varsa, rüzgar tüneli gibi bir araç o kadar önemli olur."

"Aracınızın özelliklerini ne kadar iyi anlarsanız, onu o kadar iyi ayarlayabilirsiniz. Ek olarak pist düzeni de performansınızı daha az etkiler. Artık aracımız tüm pistlerde iyi çalışıyor, ancak sezon başında durum farklıydı."

"Sadece Portimao'da küçük bir aksaklık yaşadık. Sorun lastiklerin sıcaklığıyla ilgiliydi. Aşırı ısındığında veya yeterince ısınmadığında, bir saniyeden bir buçuk saniyeye kadar zaman kaybediyorsunuz."

"Racing Point'in iyi bir aracı var, ancak birkaç yarışta hata yaptılar ve daha fazla puan kazanma fırsatını kaçırdılar."

"McLaren hızlı virajlarda çok iyi ancak yavaş virajlarda o kadar da iyi değil. Yani bizim RS20'mizin tam tersi durumdalar. Ama yavaş yavaş adapte oluyoruz, bu normal bir süreç. Hızlı virajlarda biraz gelişmeyi başarırsanız, yavaş virajalrda bunun bedelini ödersiniz ya ödün vermeniz gerekir."

"Ancak, ele alınması gereken sorunu doğru şekilde belirlediyseniz, ödün vermekten kaçınmaya çalışırsınız. Yine de önemli olan şey gelişiyor olmamız. Bu hem tur zamanında hem de sonuçlarda görülebilir." dedi.

Renault artık RS20'yi daha fazla modernize etmiyor ve tamamen 2021 hazırlıklarına odaklandı.

“Sochi yarışından önce, aracımızın gelişimi açısından son adımı attık ve üretimde olan birkaç küçük parça olmasına rağmen, çalışmalar 2021 aracı üzerinde yoğunlaştı."

"Araçla ilgili ayrıntıların çoğu gelecek yıl da aynı kalacak, bu nedenle bu konuda daha az özgürlüğe sahibiz."

"Öte yandan FIA, aracın alt ve arka kısmıyla ilgili teknik düzenlemelerde değişiklikler yaptı. Bunlara karşı önlemler almazsanız, bu değişiklikler yere basma gücü anlamında önemli kayıplara yol açar."

"Bu nedenle gelecek sezona hazırlanırken aracı geliştirmek için çok çalışmamız gerekiyor."