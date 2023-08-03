Budkowski: "Renault, F1'e yeterince para ayırmıyor"

Formula 1, Otmar Szafnauer, Laurent Rossi ve Alan Permane gibi isimlerin Alpine'deki görevlerinden alınmasını tartışmaya devam ediyor.

Yönetimin aldığı kararla Ocak 2022'de Alpine'deki görevini bırakmak zorunda kalan Marcin Budkowski, Viaplay Sport Polska TV kanalına yaptığı açıklamada son yaşananları değerlendirdi.

Renault Grubu yönetiminin sürekli başarı beklediğine vurgu yapan Budkowski, buna karşılık F1'e yeterli finansal kaynağı ayırmadıklarını belirtti.

Budkowski şöyle konuştu: "Genel olarak, son gelişmelerle ilgili görüşüm Alain Prost'unkine benziyor."

"Kendisiyle takımdaki değişiklikler açıklandıktan kısa bir süre sonra konuştuk."

"Takımda uzun yıllar çalıştığım ve hâlâ kalbime yakın olduğuna inandığım için tüm bunlar beni üzüyor. Personelin çoğunu tanıyorum ve onlarla iletişim halinde olmaya devam ediyorum. Daha iyisini, daha iyi sonuçları ve daha iyi bir yönetimi hak ediyorlar."

"Renault'nun Formula 1'deki sorunu, her zaman yüksek hedeflere sahip olmaları ancak bunun için yeterli finansal kaynaklara sahip olmamaları. Başarı hırsı her geçen yıl artmaya devam etti ama bunun için gerekli kaynaklar ayrılmadı. Renault yönetim kurulu üyeleri bunu hiç duymak istemedi."

"Otmar Formula 1'de farklı takımlarla uzun yıllar geçirdi. Kazanmak için ne gerektiğini ve bunu başarmanın ne kadar zor olduğunu biliyor. Bir takımın kazanması için ne kadar para harcamanız gerektiğini ve başarıya ulaşmanın ne kadar uzun sürdüğünü de biliyor. Renault muhtemelen bu yaklaşımı takdir etmedi."

"Aston Martin ve McLaren'ın bu sezon elde ettiği sonuçlar, gelişimin hızlandırılabileceğini gösteriyor. Diğer takımların elde ettiği sonular kesinlikle Alpine'e yardımcı olmadı."