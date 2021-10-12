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Budkowski: "Ocon'un sıfır pit stop stratejisini 'uygulanabilir' bulduk"

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Alpine, Esteban Ocon'un Formula 1 Türkiye Grand Prix'sindeki sıfır-pit stop stratejisinin her zaman ulaşılabilir olduğunu düşündüklerini söyledi.

Budkowski: "Ocon'un sıfır pit stop stratejisini 'uygulanabilir' bulduk"

Pazar günü ıslak koşullarda Ocon, yarışı pit stop yapmadan, 58 turun 57'sini aynı geçiş lastikleriyle tamamladı.

Yarışın ardından konuşan Fransız sürücü lastik patlatmasına sadece bir tur kala yarışı bitirdiğini söyledi.

Alpine, lastik parçalanma aşamasından geçerken yeni bir set için durmasının - tıpkı Lewis Hamilton'ın geç pit stopundan dolayı içinde bulunduğu durum gibi -  Ocon'un hızını engelleyeceğini açıkladı.

Alpine takım patronu Marcin Budkowski, "Gerçek şu ki, bir noktada onu yarışın ortasına doğru durdurmanın daha hızlı olmayacağı aşikardı."

"Geçiş lastiklerinde de lastik aşınmasını yaşamak zorunda kalacaktık."

"Bu yüzden diğer insanların yaptıklarına ve geri bildirimlerine dayanarak onu dışarıda bırakmaya karar verdik. O aşamada lastiklerinden oldukça memnundu."

"Güvenlik aracını ya da yarışın sonuna kadar gideceğinden emin olmadan kuru zemin lastiklerine geçmek için pistin kuruması için bekliyorduk." dedi.

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Budkowski, eğer bir güvenlik riski olsaydı Ocon'u pite alacaklarını da söyledi.

Budkowski, "Yarışa devam ettiği sırada verileri yakından takip ediyorduk. Geri dönüşlere, araçtaki kameralara bakıyorduk ve sona kadar gidebileceğimizi fark edip, devam etmeye karar verdik."

"Tabii ki eğer bir güvenlik endişesi olsaydı yarışmasına izin vermezdik. Uygulanabileceğini düşündük." dedi.

Ocon, çizgiyi Alfa Romeo sürücüsü Antonio Giovinazzi'nin 0.7 saniye farkla önünde geçerek, yarışı 10. sırada tamamlamıştı.

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