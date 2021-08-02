Budkowski, Ocon'un galibiyetinin arka planında yaşananları anlattı

Bu tür yağmurlu, kaotik yarışlar; Alpine gibi orta grupta yer alan takımlarının podyuma çıkması için büyük fırsatlar yaratabiliyor. Dün gerçekleştirilen Macaristan Grand Prix'sinde ise Esteban Ocon, bunu bir seviye geliştirdi ve galibiyete uzandı. Takımın teknik departmanının şefi Budkowski ise bu tarihi galibiyetin arka planında neler yaşandığından bahsetti.

Budkowski, ilk olarak sabah yağmur yağdığını gördüğünde biraz çekindiğini çünkü yağmurla birlikte kendilerinin de kaosun içinde kalabileceklerini ifade etti.

"Yağmur bizim için iyi miydi bilmiyorum çünkü burada sıralama turlarını ilk 10'da tamamladığınızda, puan almanız neredeyse garantilenmiş oluyor ve yağmur yağarsa, podyumda da olabilirsiniz, ilk virajdaki çakıl havuzunda da. Bazıları ilk virajda kaldı."

"Bu fırsatı değerlendiren biz değildik, Esteban'dı. Geçtiğimiz yarışlardaki fırsatları değerlendirememiştik ama bugün değerlendirdik."

"Fantastikti, bütün takım birlikte çalıştı. Bunu pilotlarda da görebildiniz. Fernando, savunma yaparak kazanmamıza yardımcı oldu. O, ne kadar çok savunma yapabilirse sonucun takım için o kadar iyi olacağını biliyordu."

"Stratejiyi doğru uyguladık, pit stoplar mükemmeldi. Pistteki takımımızla gurur duyuyorum, Enstone ve Viry'deki takımımızla da gurur duyuyorum çünkü zor birkaç sezon geçirdik, zor anlar yaşadık."

"Bu yıl da ilk andan itibaren kolay olmadı ve bugün bu zaferi almak için buradaydık. Herkesin yaptığı işle gurur duyuyorum, bugün takım kazandı."

Esteban Ocon, Alpine A521, 1st position, takes victory to the delight of his team on the pit wall Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

Sezona iyi bir başlangıç yapsa da yeni kontratını imzalamasının ardından istikrarsız performanslar gösteren ve eleştirilen Ocon, yeni şasiye geçmesinin ardından ilk olarak Britanya'da puan topladı ve Fransız pilot eski formuna dönmüş gibi duruyor.

Ocon, geçtiğimiz hafta sonu ilk olarak sıralama turlarında takım arkadaşı Alonso'yu arkasında bıraktı ve yarışta da Sebastian Vettel'in baskısına rağmen hatasız bir sürüş çıkardı.

Budkowski, Ocon'un "soğukkanlı ve olgun" sürüşünü överken; yarış boyunca yakıt tasarrufu yapmaları gerektiğini ifade etti.

"O, soğukkanlı kaldı ve mükemmel bir yarış çıkardı. Yarış içinde yakıt tasarruf etmesi gerekti, bazı virajların girişinde ayağını gazdan çekti ki hemen arkanızda Vettel olduğunda bunu yapmak çok da rahat olmuyor."

"O, bunu mükemmel yönetti. Arayı biraz açabildiği turlarda yakıt tasarruf etti. Seb'in yakın olduğu turlarda da yakıt tasarruf etmedi."

"Esteban'ın olgunluğunu ve yarış becerisini gördük. Bu sezon çok gelişti. Bence bu zafer, onun özgüvenini biraz daha arttıracak."

Esteban Ocon, Alpine A521, Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21, as they lap Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C41 Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

İlk virajdaki kaosun ardından kırmızı bayraklar çıktığında Ocon, ikinci sırada yer alıyordu. Budkowski'ye yaklaşık 30 dakika süren bu kırmızı bayrak periyodunda, ikinci sırada olduklarından dolayı farklı bir şeyler yapıp yapmadıkları soruldu.

Budkowski, pek bir değişiklik olmadığını belirtti ve "Dürüst olmak gerekirse büyük bir değişiklik olmuyor. Geçiş lastikleriyle başlayacağımızı ve istediğimiz lastiği takabileceğimizi biliyorduk. Yarışın [kuru lastiklere geçildiğinde] yine tek stopla biteceğini biliyorduk, bu yüzden yumuşak lastiği denklemden çıkardık. Yumuşak lastikler buradaki en zayıf lastikler."

"Ancak günün sonunda yarışın nasıl geliştiğine bakacak olursak, herhangi bir şeyi farklı yapmazdık. [Sert lastiğe geçmeden önce] Planladığımızdan daha uzun süre dışarı kaldık ama bu, yarışın koşullarının sonucuydu." dedi.

Budkowski, ilk virajdaki kaostan ise şöyle bahsetti: "Her şeyi anlayabilmek zor oluyor çünkü iki araca da bakmaya çalışıyorsunuz. Esteban, oradan oldukça iyi çıktı, Fernando fena değildi. Fernando kaosun içinde kaldı yine de temassız çıkabildi."

"Ancak sonrasında Macaristan'da 2. sıradaydık ve her şeyin iyi gözüktüğünün farkındaydık. Kırmızı bayrak çıkabileceğini biliyorduk. Kırmızı bayrak çıktı, hâlâ yağmur yağıyordu. Sonrasında güneş açtı ancak lastiklerimizi çoktan seçmiştik. Pist hızlıca kuruyordu ama geçiş lastiklerini seçmiştik bile."

"Stratejistlerimiz kuru zemin lastiklerine geçmemiz gerektiğini söyledi. Zor bir karardı çünkü 2. sıradasınız, ilk çizgiden start alacaksınız ve bu, pite girip pozisyonunuzu kaybetmekten daha iyi duruyor."

Bütün bunların yanında Ocon, konvoyun hemen önünde yer aldığından takım, diğer pilotların pite gelip gelmeyeceğini bilmiyordu. Budkowski de bundan bahsetti ve devam etti: "Evet aynen öyleydi, riskliydi ama doğru karardı. Herkes pite geldi, Lewis hariç. Lewis'in tek başına kalkmasıyla biraz gerçekdışı bir start oldu."

"O noktadan itibaren yarışın bizim için iyi olacağını biliyorduk. Ancak Lewis de Lewis, onun altında en iyi araç var. Bütün strateji aletlerimiz bize onun yanımızdan uçup geçeceğini söylüyordu. İstatiksel olarak bunun yaşanacağını biliyorduk. Bu konuda Fernando'nun savunmasının çok büyük yardımı oldu."

Fernando Alonso, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Fernando'nun savunmasının, Ocon'un galibiyetindeki rolü oldukça büyüktü. İspanyol pilot, yeni lastikleriyle tur başına 1,5 sn kadar daha hızlı bir biçimde yaklaşan Lewis Hamilton'ı 10 tur kadar arkasında tutmayı başardı.

Budkowski, takımın Alonso'ya Hamilton'ı arkasında tutmasının çok önemli olduğunu söylemediğini belirtti ve "Bakın, muazzam yarış becerisinin yanı sıra Fernando yarışları çok iyi okuyabiliyor da." dedi.

Budkowski ardından şöyle devam etti: "Ona bir şey söylemedik. Pit duvarında yarış devam ederken bu konu hakkında konuştuk. Bir noktada ben Alan'a [Permane] 'Fernando'ya neden pozisyonunu korumasının takım için çok önemli olduğunu söylemiyoruz, o gerçekten her şeyini orada bırakmalı.' dedim."

"Alan, bana baktı ve 'Bence o bunu biliyor.' dedi. Ben de ona 'Sanırım haklısın.' dedim. O bir yarışçı, savunma yapmasının öneminin farkındaydı, pozisyonunu koruyabileceğini de biliyordu."

Esteban Ocon, Alpine F1, 1st position, and Fernando Alonso, Alpine F1, celebrate in Parc Ferme Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images