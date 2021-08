Budkowski, Ocon'un galibiyetinin arka planında yaşananları anlattı

Bu tür yağmurlu, kaotik yarışlar; Alpine gibi orta grupta yer alan takımlarının podyuma çıkması için büyük fırsatlar yaratabiliyor. Dün gerçekleştirilen Macaristan Grand Prix'sinde ise Esteban Ocon, bunu bir seviye geliştirdi ve galibiyete uzandı. Takımın teknik departmanının şefi Budkowski ise bu tarihi galibiyetin arka planında neler yaşandığından bahsetti.

Budkowski, ilk olarak sabah yağmur yağdığını gördüğünde biraz çekindiğini çünkü yağmurla birlikte kendilerinin de kaosun içinde kalabileceklerini ifade etti.

"Yağmur bizim için iyi miydi bilmiyorum çünkü burada sıralama turlarını ilk 10'da tamamladığınızda, puan almanız neredeyse garantilenmiş oluyor ve yağmur yağarsa, podyumda da olabilirsiniz, ilk virajdaki çakıl havuzunda da. Bazıları ilk virajda kaldı."

"Bu fırsatı değerlendiren biz değildik, Esteban'dı. Geçtiğimiz yarışlardaki fırsatları değerlendirememiştik ama bugün değerlendirdik."

"Fantastikti, bütün takım birlikte çalıştı. Bunu pilotlarda da görebildiniz. Fernando, savunma yaparak kazanmamıza yardımcı oldu. O, ne kadar çok savunma yapabilirse sonucun takım için o kadar iyi olacağını biliyordu."

"Stratejiyi doğru uyguladık, pit stoplar mükemmeldi. Pistteki takımımızla gurur duyuyorum, Enstone ve Viry'deki takımımızla da gurur duyuyorum çünkü zor birkaç sezon geçirdik, zor anlar yaşadık."

"Bu yıl da ilk andan itibaren kolay olmadı ve bugün bu zaferi almak için buradaydık. Herkesin yaptığı işle gurur duyuyorum, bugün takım kazandı."

Esteban Ocon, Alpine A521, 1st position, takes victory to the delight of his team on the pit wall

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images