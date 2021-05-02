Budkowski: ''Ne kadar geliştiğimizi Barselona'da göreceğiz''

Cumartesi günü gerçekleştirilen Portekiz Grand Prix sıralama turlarında, Alpine pilotu Esteban Ocon güçlü bir performans sergiledi ve 6. sırayı aldı.

Liderin 0.694 saniye gerisinde olan Ocon, 13. olan takım arkadaşı Fernando Alonso'yla büyük bir fark açtı.

Alpine'in aracı geçtiğimiz iki haftaya göre daha güçlü bir performans sergiliyor gibi görünüyordu ve takım yöneticisi Marcin Budkowski de bu konuyla ilgili soruları cevaplandırdı.

Alpine'in hafta sonu gösterdiği gelişimin ne kadarının piste bağlı olduğu sorulan Budkowski, geçen yıl çok zorlandıkları bu pistin araçlarına daha uygun olduğunu söyledi.

Budkowski, ''Bence bu pist, aracımızın özelliklerine ilk iki piste kıyasla daha uygun. Geçtiğimiz yıl burada düşük yol tutuşundan dolayı kabus gibi bir yarış geçirmiştik ve lastikleri bir türlü düzgün çalıştıramamıştık.''

''Bu yüzden geçtiğimiz sezon yaşadığımız tecrübeyi düşününce biraz gergindik. Yol tutuşu çok harika. değil ancak aracımız ve lastiklerimiz oldukça iyi çalışıyorlar. Yani bu pist, bu başarımızın bir parçası.'' dedi.

Aynı zamanda zorlu koşulların da bu başarılarında katkısı olduğunu belirten Budkowski, geçtiğimiz yıla kıyasla burada daha iyi zamanlar geçirdiklerini de ekledi.

''Başka bir parçası da zorlu koşullar. Zorlu koşullar olduğunda hep kazananlar ve kaybedenler olur. Geçtiğimiz sene Portimao'daki zorlu koşullarda biz kaybedenlerdik, yani kazananların arasında değildik. Bu sefer, sıralamaların ikinci bölüme kadar iki aracımızla da ve üçüncü bölümde tek aracımızla iyi idare ettik gibi duruyor.''

Budkowski, Alpine'in yavaş da olsa ilerlediğini de ekledi.

''Ancak Imola'da bir güncelleme paketimiz vardı ve bu da aracımızı geliştirdi. Bu, belki de güç sıralamasında çok belli olmuyordur ancak aramızı geliştirdik. Cuma günü aero testleri yaptık ve attığımız adımlar iyi.''

''Yavaş yavaş ilerliyoruz. Küçük şeyler yapıyoruz, aracın ön, arka ve orta taraflarında küçük geliştirmeler yapıyoruz. Tüm bu parçalar bir araya geldiğinde, bölgesel olarak gösterdiklerinden daha fazla fayda sağlar. Aero veya tutarlılık üzerinde çalıştığınız zaman sürücünüzün öz güveni artar ve araçtan biraz daha fazlasını çıkarabilir.''

Takım yöneticisi Budkowski, son olarak da, gerçekte ne kadar ilerlediklerini Barselona'da göreceklerini dile getirdi.

''Yani, göreceğiz. Önümüzdeki hafta iyi bir test olacak, Barselona değerlendirme yapmak için iyi bir pist. Araçta ne kadar geliştirme yaptığımızı, gelişimin ne kadarının durumlara bağlı olduğunu göreceğiz. İlerliyoruz, nerede olduğumuzdan tam emin değilim ancak ilerliyoruz ve benim için önemli olan da bu.''

Esteban Ocon, Alpine A521 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images