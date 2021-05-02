Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Wolff: "Motor departmanımızdaki personeli tutmak için milyonlar harcamayacağız" Sonraki / Portekiz GP: Hamilton kusursuz performansıyla kazandı, Verstappen ikinci oldu!
Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Budkowski: ''Ne kadar geliştiğimizi Barselona'da göreceğiz''

Ekleyen:
, Editör

Alpine takım yöneticisi Marcin Budkowski, araçlarının ne kadar geliştiğini Barselona'da göreceklerini ve yavaş yavaş da olsa takımın ilerleme kaydettiğini söyledi.

Budkowski: ''Ne kadar geliştiğimizi Barselona'da göreceğiz''

Cumartesi günü gerçekleştirilen Portekiz Grand Prix sıralama turlarında, Alpine pilotu Esteban Ocon güçlü bir performans sergiledi ve 6. sırayı aldı.

Liderin 0.694 saniye gerisinde olan Ocon, 13. olan takım arkadaşı Fernando Alonso'yla büyük bir fark açtı.

Alpine'in aracı geçtiğimiz iki haftaya göre daha güçlü bir performans sergiliyor gibi görünüyordu ve takım yöneticisi Marcin Budkowski de bu konuyla ilgili soruları cevaplandırdı.

Alpine'in hafta sonu gösterdiği gelişimin ne kadarının piste bağlı olduğu sorulan Budkowski, geçen yıl çok zorlandıkları bu pistin araçlarına daha uygun olduğunu söyledi.

Budkowski, ''Bence bu pist, aracımızın özelliklerine ilk iki piste kıyasla daha uygun. Geçtiğimiz yıl burada düşük yol tutuşundan dolayı kabus gibi bir yarış geçirmiştik ve lastikleri bir türlü düzgün çalıştıramamıştık.''

''Bu yüzden geçtiğimiz sezon yaşadığımız tecrübeyi düşününce biraz gergindik. Yol tutuşu çok harika. değil ancak aracımız ve lastiklerimiz oldukça iyi çalışıyorlar. Yani bu pist, bu başarımızın bir parçası.'' dedi.

Aynı zamanda zorlu koşulların da bu başarılarında katkısı olduğunu belirten Budkowski, geçtiğimiz yıla kıyasla burada daha iyi zamanlar geçirdiklerini de ekledi.

''Başka bir parçası da zorlu koşullar. Zorlu koşullar olduğunda hep kazananlar ve kaybedenler olur. Geçtiğimiz sene Portimao'daki zorlu koşullarda biz kaybedenlerdik, yani kazananların arasında değildik. Bu sefer, sıralamaların ikinci bölüme kadar iki aracımızla da ve üçüncü bölümde tek aracımızla iyi idare ettik gibi duruyor.''

 

Budkowski, Alpine'in yavaş da olsa ilerlediğini de ekledi.

''Ancak Imola'da bir güncelleme paketimiz vardı ve bu da aracımızı geliştirdi. Bu, belki de güç sıralamasında çok belli olmuyordur ancak aramızı geliştirdik. Cuma günü aero testleri yaptık ve attığımız adımlar iyi.''

''Yavaş yavaş ilerliyoruz. Küçük şeyler yapıyoruz, aracın ön, arka ve orta taraflarında küçük geliştirmeler yapıyoruz. Tüm bu parçalar bir araya geldiğinde, bölgesel olarak gösterdiklerinden daha fazla fayda sağlar. Aero veya tutarlılık üzerinde çalıştığınız zaman sürücünüzün öz güveni artar ve araçtan biraz daha fazlasını çıkarabilir.''

Takım yöneticisi Budkowski, son olarak da, gerçekte ne kadar ilerlediklerini Barselona'da göreceklerini dile getirdi.

''Yani, göreceğiz. Önümüzdeki hafta iyi bir test olacak, Barselona değerlendirme yapmak için iyi bir pist. Araçta ne kadar geliştirme yaptığımızı, gelişimin ne kadarının durumlara bağlı olduğunu göreceğiz. İlerliyoruz, nerede olduğumuzdan tam emin değilim ancak ilerliyoruz ve benim için önemli olan da bu.''

Esteban Ocon, Alpine A521

Esteban Ocon, Alpine A521

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Motor departmanımızdaki personeli tutmak için milyonlar harcamayacağız"

Önceki haber

Wolff: "Motor departmanımızdaki personeli tutmak için milyonlar harcamayacağız"

Sonraki haber

Portekiz GP: Hamilton kusursuz performansıyla kazandı, Verstappen ikinci oldu!

Portekiz GP: Hamilton kusursuz performansıyla kazandı, Verstappen ikinci oldu!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Portekiz GP: Hamilton kusursuz performansıyla kazandı, Verstappen ikinci oldu!

1s
2
Formula 1

Portekiz'de günün pilotu Perez oldu

39 dk
3
Formula 1

Hamilton: ''Harika bir yarıştı''

19 dk
4
Formula 1

Wolff: "Motor departmanımızdaki personeli tutmak için milyonlar harcamayacağız"

2s
5
Formula 1

Verstappen: "Bugün yeterli hızımız yoktu"

1s
Son Haberler
Hamilton: ''Harika bir yarıştı''
F1

Hamilton: ''Harika bir yarıştı''

19dk
Portekiz'de günün pilotu Perez oldu
F1

Portekiz'de günün pilotu Perez oldu

39dk
Bottas: "İlk bölümde bilinmeyen sebeplerle yavaş kaldım"
F1

Bottas: "İlk bölümde bilinmeyen sebeplerle yavaş kaldım"

55dk
Verstappen: "Bugün yeterli hızımız yoktu"
F1

Verstappen: "Bugün yeterli hızımız yoktu"

1s
Portekiz GP: Hamilton kusursuz performansıyla kazandı, Verstappen ikinci oldu!
F1

Portekiz GP: Hamilton kusursuz performansıyla kazandı, Verstappen ikinci oldu!

1s
Son Videolar
Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi 01:01
Formula 1
22s

Portekiz Grand Prix'si için başlangıç gridi

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi 03:26
Formula 1
1 May 2021

Hamilton'ın 2020 Portekiz GP pole pozisyonu analizi

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları 05:17
Formula 1
30 Nis 2021

Grand Prix'nin En iyileri – Portuguese GP en iyi anları

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı 01:16
Formula 1
30 Nis 2021

Formula 1 Sprint sıralama yarışı planı onaylandı

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri 01:38
Formula 1
29 Nis 2021

Algarve Pistin'de araç üstü kamera görüntüleri

Daha fazlası
Betim Aker
Hamilton: ''Harika bir yarıştı'' Portekiz GP
Formula 1

Hamilton: ''Harika bir yarıştı''

Wolff: ''Bottas bu performansı yarışta da gösterirse, şampiyonluk mücadelesine girebilir'' Portekiz GP
Formula 1

Wolff: ''Bottas bu performansı yarışta da gösterirse, şampiyonluk mücadelesine girebilir''

Norris: ''Dördüncülüğü kaçırdığımız için üzülmek güzel'' Portekiz GP
Formula 1

Norris: ''Dördüncülüğü kaçırdığımız için üzülmek güzel''

Çok Okunanlar Bugün

Portekiz GP: Hamilton kusursuz performansıyla kazandı, Verstappen ikinci oldu!
Formula 1 Formula 1

Portekiz GP: Hamilton kusursuz performansıyla kazandı, Verstappen ikinci oldu!

Portekiz'de günün pilotu Perez oldu
Formula 1 Formula 1

Portekiz'de günün pilotu Perez oldu

Hamilton: ''Harika bir yarıştı''
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Harika bir yarıştı''

Wolff: "Motor departmanımızdaki personeli tutmak için milyonlar harcamayacağız"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Motor departmanımızdaki personeli tutmak için milyonlar harcamayacağız"

Verstappen: "Bugün yeterli hızımız yoktu"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Bugün yeterli hızımız yoktu"

Bottas: "İlk bölümde bilinmeyen sebeplerle yavaş kaldım"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "İlk bölümde bilinmeyen sebeplerle yavaş kaldım"

Sainz "yeni pilot" lanetini nasıl yendi?
Formula 1 Formula 1

Sainz "yeni pilot" lanetini nasıl yendi?

Verstappen, Vettel'in kendisini engellediğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Vettel'in kendisini engellediğini düşünüyor

Son Haberler

Hamilton: ''Harika bir yarıştı''
Formula 1 Formula 1

Hamilton: ''Harika bir yarıştı''

Portekiz'de günün pilotu Perez oldu
Formula 1 Formula 1

Portekiz'de günün pilotu Perez oldu

Bottas: "İlk bölümde bilinmeyen sebeplerle yavaş kaldım"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "İlk bölümde bilinmeyen sebeplerle yavaş kaldım"

Verstappen: "Bugün yeterli hızımız yoktu"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Bugün yeterli hızımız yoktu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.