Budkowski: "Gerçek tabloyu Bahreyn GP'de göreceğiz"

Alpine, üç günlük Bahreyn testinde toplam 396 tur atarak en çok tur atan dördüncü takım olmayı başardı.

Bu turların 206'sını Fernando Alonso atarken, 190 tanesini Esteban Ocon attı.

Takım yöneticisi Marcin Budkowski, testin ardından verdiği demeçte kendileri için her şeyin yolunda gittiğini ancak güç düzeninin nihai hali için ilk yarışı beklemeleri gerektiğini belirtti.

Budkodwski, “Bu testleri oldukça verimli geçirdik. Son derece yoğun bir programımız vardı. Altı günlük iş yükünü üç güne sığdırmaya çalıştık ve büyük sorunlar yaşamaksızın bu programla baş etmeyi başardık."

"Ekip ağırlıklı olarak aerodinamiyi test etmeye çalıştı. Özellikle de kural değişikliğinden etkilenen alanlar üzerinde çalıştık. Ayrıca çeşitli ayarları test ettik ve sürücülerin yeni araca uyum sağlamasına yardımcı olmaya çalıştık."

"Pistteki herkes mükemmel bir iş çıkardı ve fabrikadaki personelimiz de bize harika bir destek verdi. Günlük ortalama 130 tur atma hedefini tamamladık ve üç günlük test boyunca hızımızda önemli bir artış elde etmeyi başardık."

"Tabii ki, tüm takımlar kendi programları üzerinde çalıştılar. Bu yüzden gerçek tabloyu en erken iki hafta içinde bileceğiz. Kendi çalışmalarımıza odaklandık ve sezonun başlangıcı için kendimizi hazır hissediyoruz." dedi.