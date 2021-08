Budkowski: "Galibiyete rağmen gerçekçi kalmalıyız"

Alpine bu yıl Bahreyn dışında şimdiye kadarki tüm yarışlardan puanla ayrılmayı başardı fakat Macaristan'a kadar alabildiği en iyi sonuç altıncılıktı.

Macaristan'da Esteban Ocon, ilk turdaki kaostan sağ salim çıkmayı başardı ve Lewis Hamilton'ın pite girmesiyle beraber liderliği aldı. Fransız pilot Sebastian Vettel'in baskısına rağmen damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyete uzandı.

Bu Alpine'in F1'deki ilk zaferi olurken, Enstone merkezli ekip 2013'ten sonra ilk galibiyet sevincini yaşamış oldu.

Ancak Fransız ekip şu anda Red Bull ve Mercedes seviyesinde değil hatta McLaren ve Ferrari de kendilerinden daha iyi durumda.

Bu konuda konuşan takım yöneticisi Budkowski, "Durumu gerçekçi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi aracımız beşinci veya altıncı sıralar için savaşmamıza izin veriyor."

"Takım olarak genelde Macaristan'da iyi bir performans sergiliyoruz ancak yaz arasından sonra daha fazla sorun yaşadığımız yarışlar olacak. Her şeyden önce Spa kolay olmayacak."

"Henüz istediğimiz pozisyonlarda değiliz fakat her fırsatı değerlendirmeye hazır olmalıyız. Macaristan'daki zafer gibi anlar takımın gelişiminde önemli rol oynuyor."

"Henüz düzenli olarak bu puanlarda olmayı bekleyemeyiz ancak şu anda bu başarının tadını çıkarmak istiyoruz. Bu da bizi yeni zaferler için hazırlayacak." dedi.

Budkowski, sonunda karşılarına çıkan bir fırsatı değerlendirdikleri için de mutlu olduğunu ekliyor.

"Yarış gerçekten çok uzundu ve Hamilton'ın bizi yakalamasından korkuyorduk. Stratejiyle ilgili yaptığımız tüm tahminle, Lewis'in bizi bitiş çizgisinden önce geçeceğini gösteriyordu."

"Pozisyonunu korumak için çok zorlayan ve böylece Lewis'in yükselişini yavaşlatan Fernando'ya çok teşekkürler. Takım olarak çalıştık: iki sürücümüz birbirine yardım etti, iyi bir stratejimiz vardı ve mükemmel bir yarış geçirdik."

"Enstone ve Viry'deki ekibimizle gurur duyuyorum. Çünkü hem öncesinde hem de bu yıl zor dönemler geçirdik. Geçen yıl Monza'da, bu sezon ise Bakü'de iyi şanslar yakaladık ama onlardan yararlanamadık."

"Bu sefer bunu yapmayı başardık.

Esteban Ocon, Alpine A521, 1st position, takes victory to the delight of his team on the pit wall

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images