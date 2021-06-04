Budkowski: “Eğer Bakü’de protesto yapılırsa oldukça şaşırırım”

Azerbaycan Grand Prix’si yaklaşırken esnek kanatlar, en büyük tartışma konusu oldu. FIA, önümüzdeki hafta Fransa’da araçların arka kanatları için yeni testler uygulayacağını duyurmuştu. McLaren ve Mercedes gibi takımlar bu kararı desteklese de Bakü’de esnek kanatların kullanılmaya devam etmesi konusunda rahatsız olduklarını çokça kez ifade etmişlerdi.

Bugün antrenman seanslarında Mercedes’in beklentilerin altında bir performans göstermesi ardından takım patronu Toto Wolff, olası bir protestonun söz konusu olduğunu söyledi ve bu konuda yalnız olmadıklarını da belirtti.

Alpine yönetici direktörü Budkowski ise böyle bir durumun gerçekleşmesi karşısında epey şaşıracağını söyledi.

Budkowski, “Aracımızın kanadını kurallara uygun bir şekilde tasarladık, bu yüzden kanat kesinlikle tamamen yasal.”

“FIA, kanatlar ya da araçların herhangi bir diğer parçası için yeni kısıtlamalar ve testler uygulama hakkına sahip. Bununla ilgili bir sorunumuz yok, bu işin bir parçası ve bunu kabul ediyoruz.”

“Aracımızın kanadını kurallara uygun ve en hafif olacak şekilde tasarladık. Çünkü aracın ve özellikle de arka kısmın ağırlığını olabildiğince azaltmaya çalışıyoruz. Bu yüzden kendi testlerimizi uyguladık ve bir sonraki yarışa kadar kanatta birkaç değişiklik yapmamız gerekecek.”

“Dürüst olmak gerekirse, takımların çoğunun bu durumda olduğuna inanıyorum. Bu yüzden kanatlarımızı yeni testlere uygun bir hale getirmek konusunda çalışıyoruz.”

“Burada protesto yapılırsa açıkçası çok şaşırırım çünkü FIA bu sorunu ele aldı ve Fransa itibariyle kısıtlamalar yürürlüğe girecek ve takımların kanatlarını değiştirebilmesi için gereken minimum süreyi verdiler.”

“Bu, kanada biraz karbon eklemekle çözülecek bir sorun değil. Bu kanatlar, teknik parçalar ve hasar görmemeleri oldukça önemli. Özellikle de duvara teğet geçtiğiniz Bakü’de.”

“En son istediğiniz son dakika garajda bir kanadı kırmak olacaktır. Bu yüzden, bu süreç doğru yönetiliyor, FIA görevini yapıyor ve Fransa itibariyle yeni kısıtlamalar gelecek, biz de bunlara uyacağız.”

Ayrıca Budkowski, temel problemin araçtaki parçaların esnemesi değil de bunun kasıtlı olarak aşırı yönde kullanılması olduğunu düşünüyor.

“Aracınızdaki her şey aslında esniyor. Bunlar karbondan yapılan ve saatte 300 kilometreye ulaşan araçlar, yere basma gücü etkisiyle araçtaki her şey biraz esniyor. Asıl gerekenden fazla mı esnediği ve takımların esneme oranını avantaja çevirmeye mi çalıştığı.”

“Ancak gerçek şu ki, kanada uygulanan kuvvetle birlikte kanadın biraz ileri geri gitmesini veya aşağı gitmesini engelleyemezsiniz. Soru şu ki bu oynamaların hangi dereceye kadar olabileceği ve bunu belirlemek FIA'ya kalmış. İşte bu noktadayız.”

“Bizim memnun kalacağımız bir takım düzenlemeler olduğunu söylediler. Şimdi kuralları daha sıkı ve daha adil bir hale getirmek için bazı kararlar aldılar. Kanatları değiştirmemiz için zaman verilsin, biz de buna uyalım. Sınırların belirlenmesi gerek ve FIA da bunu yapmak için burada.”