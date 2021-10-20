Budkowski: "Beşincilik savaşı, son yarışa kadar devam edecek"

Alpine, bu yıl yapılan 16 yarışın 15'inden puanla ayrıldı ve griddeki bunu yapabilen beş takımdan biri.

Buna karşılık, bitime altı yarış kala altıncı sıradaki AlphaTauri'nin sadece 12 puan önünde yer alıyorlar. Yedinci Aston Martin'le aralarındaki fark ise 43.

Amerika GP öncesi konuşan Budkowski, hem Türkiye GP'yi değerlendirdi hem de şampiyonadaki beşincilik mücadelesi hakkında yorumlarda bulundu.

Budkowski, "Türkiye'de Esteban ile kazandığımız bir puana rağmen, özellikle Fernando ile önemli bir fırsatı kaçırdığımıza inanıyoruz."

"Hafta sonu boyunca oldukça rekabetçiydik, yarışa beşinci sıradan başladık. Ön bölüme her zamankinden daha yakındık ve iyi bir sonuç almayı umuyorduk. Fakat ilk turdaki olay her şeyi mahvetti."

"Sıralama turlarında güçlü performansımızı sürdürmemiz gerekiyor. Umarım bir dahaki sefere cumartesi günkü iyi performansımızı, pazar günü pek çok puana dönüştürebiliriz."

"Şampiyona beşinciliği için verilen mücadele, sezon başından beri sürüyor. Güç dengesi şimdi biraz değişti. Rahat olmasak bile Türkiye'ye giderken iyi bir avantaja sahiptik. Şimdi avantajımız azalmış durumda. Her yarışta tutarlı şekilde puan almamız, her fırsatı değerlendirmemiz ve rakiplerimizi dikkatlice izlememiz gerekiyor. Yakın savaş son ana kadar sürecek."

"Austin'e gelirsek, burası hem pist düzeni hem de güzel bir şehir olması nedeniyle Formula 1 için popüler bir yer. İlk sektör, Silverstone'da sürücülerin çok beğendiği Maggotts-Becketts kombinasyonunu tekrarlıyor. Fakat son MotoGP yarışında da görüldüğü üzere pistin bazı bölümlerinde tümsekler var. Bu, sürücüler için rahatsız edici olabilir ve bizim için de doğru ayarları bulmayı zorlaştıracak."

"Austin, kendine özgür atmosferiyle güzel bir yer. Formula 1'deki pek çok kişi için takvimdeki favori yerlerden biri." dedi.