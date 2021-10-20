Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Norris, Austin'de Türkiye GP sonucunu telafi etmek istiyor Sonraki / Alonso, Austin'de yeniden puan almayı hedefliyor
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Budkowski: "Beşincilik savaşı, son yarışa kadar devam edecek"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine'in yöneticisi Marcin Budkowski, şampiyona beşinciliği için verilen mücadelenin Abu Dhabi'ye kadar devam etmesini bekliyor.

Budkowski: "Beşincilik savaşı, son yarışa kadar devam edecek"

Alpine, bu yıl yapılan 16 yarışın 15'inden puanla ayrıldı ve griddeki bunu yapabilen beş takımdan biri.

Buna karşılık, bitime altı yarış kala altıncı sıradaki AlphaTauri'nin sadece 12 puan önünde yer alıyorlar. Yedinci Aston Martin'le aralarındaki fark ise 43.

Amerika GP öncesi konuşan Budkowski, hem Türkiye GP'yi değerlendirdi hem de şampiyonadaki beşincilik mücadelesi hakkında yorumlarda bulundu.

Budkowski, "Türkiye'de Esteban ile kazandığımız bir puana rağmen, özellikle Fernando ile önemli bir fırsatı kaçırdığımıza inanıyoruz."

"Hafta sonu boyunca oldukça rekabetçiydik, yarışa beşinci sıradan başladık. Ön bölüme her zamankinden daha yakındık ve iyi bir sonuç almayı umuyorduk. Fakat ilk turdaki olay her şeyi mahvetti."

"Sıralama turlarında güçlü performansımızı sürdürmemiz gerekiyor. Umarım bir dahaki sefere cumartesi günkü iyi performansımızı, pazar günü pek çok puana dönüştürebiliriz."

"Şampiyona beşinciliği için verilen mücadele, sezon başından beri sürüyor. Güç dengesi şimdi biraz değişti. Rahat olmasak bile Türkiye'ye giderken iyi bir avantaja sahiptik. Şimdi avantajımız azalmış durumda. Her yarışta tutarlı şekilde puan almamız, her fırsatı değerlendirmemiz ve rakiplerimizi dikkatlice izlememiz gerekiyor. Yakın savaş son ana kadar sürecek."

"Austin'e gelirsek, burası hem pist düzeni hem de güzel bir şehir olması nedeniyle Formula 1 için popüler bir yer. İlk sektör, Silverstone'da sürücülerin çok beğendiği Maggotts-Becketts kombinasyonunu tekrarlıyor. Fakat son MotoGP yarışında da görüldüğü üzere pistin bazı bölümlerinde tümsekler var. Bu, sürücüler için rahatsız edici olabilir ve bizim için de doğru ayarları bulmayı zorlaştıracak."

"Austin, kendine özgür atmosferiyle güzel bir yer. Formula 1'deki pek çok kişi için takvimdeki favori yerlerden biri." dedi.

Biletler
paylaşım
yorumlar
Norris, Austin'de Türkiye GP sonucunu telafi etmek istiyor

Önceki haber

Norris, Austin'de Türkiye GP sonucunu telafi etmek istiyor

Sonraki haber

Alonso, Austin'de yeniden puan almayı hedefliyor

Alonso, Austin'de yeniden puan almayı hedefliyor
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Hakkinen, Şampiyonlar Yarışı'nda Bottas'la takım arkadaşı olacak SuperCharge tanıtımı
GENEL

Hakkinen, Şampiyonlar Yarışı'nda Bottas'la takım arkadaşı olacak

Austin'de sıcak hava etkili olacak Birleşik Devletler GP
Formula 1

Austin'de sıcak hava etkili olacak

Alonso, Austin'de yeniden puan almayı hedefliyor Birleşik Devletler GP
Formula 1

Alonso, Austin'de yeniden puan almayı hedefliyor

Çok Okunanlar Bugün

Hakkinen, Şampiyonlar Yarışı'nda Bottas'la takım arkadaşı olacak
GENEL GENEL

Hakkinen, Şampiyonlar Yarışı'nda Bottas'la takım arkadaşı olacak

Austin'de sıcak hava etkili olacak
Formula 1 Formula 1

Austin'de sıcak hava etkili olacak

Schumacher'in performansı, Williams'ı "hayran bıraktı"
Formula 1 Formula 1

Schumacher'in performansı, Williams'ı "hayran bıraktı"

Verstappen: "Honda ile olan ilişkimiz, Renault'dan farklı"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Honda ile olan ilişkimiz, Renault'dan farklı"

Honda, kalan yarışlarda üç zafer daha istiyor
Formula 1 Formula 1

Honda, kalan yarışlarda üç zafer daha istiyor

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"

Webber: “Sihirbaz Alonso, 2022’de tehlikeli olabilir”
Formula 1 Formula 1

Webber: “Sihirbaz Alonso, 2022’de tehlikeli olabilir”

Hamilton: “Yardımcı olacaksa kariyerimden vazgeçebilirim”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Yardımcı olacaksa kariyerimden vazgeçebilirim”

Son Haberler

Austin'de sıcak hava etkili olacak
Formula 1 Formula 1

Austin'de sıcak hava etkili olacak

Alonso, Austin'de yeniden puan almayı hedefliyor
Formula 1 Formula 1

Alonso, Austin'de yeniden puan almayı hedefliyor

Budkowski: "Beşincilik savaşı, son yarışa kadar devam edecek"
Formula 1 Formula 1

Budkowski: "Beşincilik savaşı, son yarışa kadar devam edecek"

Norris, Austin'de Türkiye GP sonucunu telafi etmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Norris, Austin'de Türkiye GP sonucunu telafi etmek istiyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.