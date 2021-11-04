Budkowski, Alpine'in Austin'deki sorunları çözdüğünü düşünüyor

Alpine, uzun zamandır iki araçla birden yarış dışı kalmamıştı hatta sezonun ikinci yarışından Amerika GP'ye kadar her yarıştan puanla ayrılmayı başarmıştı.

Fakat Austin'de tempo anlamında epey geride kaldılar ve Fernando Alonso, motor cezası nedeniyle geriden başladığı yarışta arka kanat sorunuyla yarış dışı kaldı.

Esteban Ocon ise aracındaki problem nedeniyle yarışa veda etmeden önce, ilk onun epey dışında mücadele ediyordu.

Sonuç olarak Alpine'in olumlu ivmesi, Amerika'da sona erdi ve her iki pilot da hafta sonunu puansız kapattı.

Meksika GP öncesi konuşan Marcin Budkowski, hafta sonuyla ilgili şöyle dedi: "Amerika'da, son iki yıldır ilk kez iki aracımız da damalı bayrağı görmedi."

"Fernando'nun arka kanadındaki sorunu araştırıyoruz ve bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri alıyoruz. Fernando son sıradan başlayıp puanlar alsaydı harika olurdu ama ne yazık ki mümkün olmadı."

"Esteban'ın yarışı ilk turda yaşadığı bir olay yüzünden mahvoldu ve ardından toparlayamadı. Yarıştan sonra aracını kontrol ettik ve her şeyin yolunda olduğundan emin olmaya çalıştık."

"Maalesef Austin'de yeterince rekabetçi değildik. Amerika'dan döndükten sonra teknik ekibimiz sorunların nedenlerini analiz etmek ve kalan yarışlara hazırlanmak için değerli bilgiler elde ettiler. Bu yüzden Meksika'ya hazırız."

"Mexico City pisti yüksek rakımlı bir yerde yer alıyor ve orada yarışmak eşsiz zorluklar sunuyor. Pistin rakımı 2000 metreden fazla. Bu aerodinaminiyi ve motorun çalışma şeklini etkiliyor."

"Mexico City'de takımlar Monaco'dakiyle aynı aero konsepti kullanıyorlar, ancak bu konsept Monza'dakinden daha az yere basma gücü sağlıyor. Bu da pistte yol tutuş eksikliğine yol açıyor ve sürüşü zorlaştırıyor."

"Motoru ve frenleri soğutmak da göz korkutucu bir görev haline geliyor, genellikle takımlar maksimum soğutma sistemi kullanıyorlar."