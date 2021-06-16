Budkowski: "Alonso'nun Formula 1'le ilgili bilgilerini tazelemesi gerekiyordu"

Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo ve Sergio Perez, bu yıl takım değiştiren sürücüler olurken, Fernando Alonso da iki yıl aradan sonra Formula 1'e geri dönmüştü.

Bu beş ismin tamamı, bazıları daha çok bazıları daha az olsa bile sorun yaşadılar. Özellikle Ricciardo ilk yarışlarda beklentilerin altında kalırken, şimdi hepsi yavaş yavaş gelişiyorlar.

Konu hakkında konuşan Aston Martin pilotu Vettel, sürücüleri etkileyen ana şeyin lastikler olduğunu söyledi ve ekledi: "Eğer lastikleri doğru aralığa getirirseniz adeta uçarsınız aksi takdirde sizin için kolay olmaz. Aracı derinlemesine bilmek, lastikleri olması gereken sıcaklığa getirmek için şart olan bir şey."

Alonso'nun bu dört isme kıyasla en büyük problemi, iki yıl boyunca Formula 1 araçlarından uzak kalmasıydı ve bu süreçte araçlar nispeten değişime uğradı.

Alonso farklı serilerden pek çok araç kullansa da, Formula 1 tamamen farklı bir seri olduğu için İspanyol pilot epey zorlandı.

Auto Motor und Sport'a bu konu hakkında konuşan Alpine takım patronu Marcin Budkowski , "Fernando geride kalan iki yıl boyunca her türlü aracı kullandı fakat bir Formula 1 aracı kullanmadı."

"Yani şu ana sahip olduğu verileri pistten piste yeniden oluşturması gerekiyor."

"Yarış hafta sonundan önce 1.5 günlük teste sahip sahip olduğumuz Bahreyn'de çok iyi performans göstermesi bir tesadüf değildi." dedi.