Budkowski: "Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemiyordum"

İspanyol pilot, 2018 yılının sonunda oldukça yüksek bir seviyedeyken spordan ayrıldı ve ardından dayanıklılık yarışlarına, Dakar'a ve Indy'e katıldı.

İki yıllık aradan sonra bu yıl Formula 1'e dönüş yapan İspanyol pilot, ilk dört yarışta genç takım arkadaşı Esteban Ocon'a ayak uydurmakta zorlandı.

Alonso, Emilia Romagna sıralama turlarında Ocon'dan 0.476 saniye yavaş kalırken, Portekiz'de bu fark 0.870 saniyeye çıktı. Son yarış İspanya'da ise ikili arasında 0.567 saniye vardı.

Bu, Alonso'nun 21-0 yendiği Stoffel Vandoorne'la olan mücadelesine kıyasla tam tersi bir tabloyu işaret ediyor.

Konu hakkında AS'a konuşan Alpine yöneticisi Budkowski, "Günümüzde yeni bir takıma adapte olmak ve tamamen uyum sağlamak çok zor."

"Fernando son derece yetenekli bir isim. Fakat Formula 1'in diğer yarış kategorilerinden farklı bir seviyede olduğunu ve tamamen saf sürüşle ilgili olduğunu unutmamak gerekiyor."

"Burada yarışırken aracın %100'ünü ortaya çıkarmanız gerekiyor, aksi takdirde geride kalıyorsunuz." dedi.

Budkowski, kendisinin de Alonso'nun bu kadar zorlanmasını beklemediğini ekledi.

Alonso'nun %100 formunu yakalamasının ne kadar zaman alacağı sorusuna Budkowski, "Doğrusu bu konuda hiçbir fikrim yok."

"Fakat o, hâlâ Fernando Alonso olduğunu biliyor. Bir gecede yavaş bir pilot haline gelmezsiniz."

"O, mevcut duruma son derece alçak gönüllü ve olgun şekilde yaklaşıyor. Gerçekçi olmak gerekirse Fernando'nun hiçbir şeyi hafife aldığını düşünmüyorum. Fakat onun bu kadar zorlanmasını ben de beklemiyordum." cevabını verdi.

Fernando Alonso, Alpine F1, on the grid Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images