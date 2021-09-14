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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Budkowski: "Alonso bana Schumacher'i hatırlatıyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine yöneticisi Marcin Budkowski, Fernando Alonso'nun kendisini bir dönem birlikte çalıştığı Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'i hatırlattığını belirtti.

Budkowski: "Alonso bana Schumacher'i hatırlatıyor"

Fernando Alonso, 2019 ve 2020 yıllarını farklı serilerde yarışarak geçirmişti ve bu yıl spora iki yıl aradan sonra geri dönüş yaptı.

Alonso, geri dönüşü için daha önce birlikte şampiyonluk aldığı Enstone merkezli Renault/Alpine'i seçti. Şimdiye kadar gösterdiği performansla adından söz ettiren Alonso, eski formundan hiçbir şey kaybetmediğini söyledi.

Alpine'in yöneticisi Marcin Budkowski, Alonso ile çalışma deneyiminin ardından İspanyol pilotu Michael Schumacher'e benzettiğini söyledi.

Budkowski, Schumacher'in şampiyonluklar aldığı dönemde Ferrari için çalışıyordu ve 2006 yılında emekli olana kadar Alman pilotu yakından tanıma şansı oldu.

Sekiz aydan fazla bir süredir Alonso ile çalışan Budkowski, İspanyol pilotun yaklaşımından etkilendiğini söyledi.

Budkowski, "Ondan gerçekten çok etkilendim. F1'de 20 yıldan fazla bir süre boyunca pek çok farklı sürücü ile çalıştım ve Fernando gerçekten etkileyici biri."

"Çok ama çok profesyonel biri ve yaklaşımı etkileyici. Doğruyu söylemek gerekirse Ferrari'de çalıştığım dönemden, bana Michael'ı hatırlatıyor. O, profesyonelliği ve  yaklaşımının titizliği konusunda her zaman bir kıyas noktasıydı. Fernando da benzer bir durum görüyorum."

"Daha önce onunla hiç çalışmadım, onunla çalışan pek çok insan çeşitli şeyler duydum fakat başka bir yerden duyduğunuz şeyle, onunla bir brifing odasında oturmanız ve mühendisleriyle yaptığı iş aynı değil." dedi.

Budkowski, Alonso'nun yarış yeteneğinin "olağanüstü" olduğunu ve bunun kendisini heyecanlandırdığını belirtti.

Budkowski, "Beni şaşırtan bir diğer şey onun yarış yeteneği. Bunu her hafta sonu görüyoruz. Aslında bu gerçekten inanılmaz çünkü pit duvarında oturuyoruz, tüm verileri ve yarışı görüyoruz. O ise araçta son hız sürüyor ve bizim kadar veri görmemesine rağmen yarışın analizini yapabiliyor.

“Beni en çok etkileyen şey bu. Sanırım Formula 1 araçlarını sürme konusunda 20 yıllık bir deneyimi var. Fakat 20 yıllık deneyime sahip olsa bile bunu yapabilecek çok fazla sürücü yok." dedi.

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