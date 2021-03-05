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Formula 1 / Son dakika

Budkowski: "Abiteboul'ün Alpine'den ayrılması şoke ediciydi"

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Benjamin Vinel
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Alpine Formula 1 direktörü Marcin Budkowski, takım patronu Cyril Abiteboul'un ayrılışının takımdaki "herkes için bir sürpriz ve şoke edici" olduğunu kabul ediyor.

Budkowski: "Abiteboul'ün Alpine'den ayrılması şoke ediciydi"

Renault fabrika takımının spordaki yerini, 2021 Formula 1 sezonu öncesinde bir başka Renault Grubu markası olan Alpine aldı.

Renault Grubu'nun başında yer alan Luca de Meo, isim ve marka değişikliğinin ardından, Enstone merkezli ekibin yönetim yapısında da değişikliğe gitti.

Uzun süredir Renault için çalışan ve Formula 1 projesini yöneten Abiteboul, görevinden ayrıldığını açıklarken, Alpine markasının yeni CEO'su Laurent Rossi oldu.

Rossi, Abiteboul'ün yerine geleneksel bir takım patronu atamamayı tercih etti. Bunun yerine bu görevler, yönetici direktör Budkowski ve Suzuki MotoGP'den ayrılarak takıma gelen yeni yarış direktörü Davide Brivio arasında paylaşıldı.

Alpine'nin 2021 aracının lansmanında, Fransız basınına konuşan Budkowski, Abiteboul'un ayrılmasının Enstone ekibi içinde "şok" etkisi yarattığını, ancak çalışmaların sekteye uğramadığını söylüyor.

Budkowski, "Bu haberi aldığımız zaman herkes için şaşırtıcı ve şoke edici oldu."

"Yine de sezona hazırlanmaya devam ettik, çünkü kendimizi tamamen projeye adamıştık."

"Cyril, COVID nedeniyle zaten düzenli olarak Enstone'a gelmekte zorluk çekiyordu. Onun varlığı veya yokluğu projenin bağlılığını değiştirmedi."

"Sonrasında yeni bir yönetim ekibi oluşturuldu ve Laurent'in göreve geleceği açıklandı." dedi.

Budkowski, Alpine'nin yeniden yapılanmasının hızlı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve takımın hedeflerinin değişmediğini dile getirdi.

"Laurent kısa süre önce Enstone'a geldi ve bu süre zarfında pek çok insanla tanıştı, aracı, gelişim çalışmalarını gördü ve 2022 için yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi aldı."

"Kendimizi çok hızlı bir şekilde yeniden yapılandırdık, yeni bir ekibimiz ve hem net hem de değişmemiş hedeflerimiz var."

Alpine, çarşamba günü yeni aracının örtüsünü kaldırmıştı ve yeni araç taraftarların epey ilgisini çekti.

Yeni aracın tadına bakan ilk isim olan Esteban Ocon bu yıl takımdaki ikinci yılına girecek ve Abiteboul'un ayrılığına olan üzgünlüğünü gizlemiyor.

“Cyril'in ayrılacağı haberini aldığımda üzüldüm, uzun süredir ekibimizin bir parçasıydı ve onunla çalışmaktan keyif aldım."

"Bunu kabullenmek benim için kolay olmadı. Yine ona, gelecek için en iyisini diliyorum."

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Domenicali: "F1, sprint yarışlarının ardından podyum töreni yapmayabilir"

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Domenicali: "F1, sprint yarışlarının ardından podyum töreni yapmayabilir"
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Alpine
Editör Filip Cleeren

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