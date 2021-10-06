Budkowski: "14 yarışlık puan serisi harika"

Alpine bu yıl, sezonun ilk yarışı Bahreyn hariç tüm yarışlarda puan almayı başardı ve özellikle Fernando Alonso, bu süreçte oldukça tutarlı performanslar sergiledi.

Marcin Budkowski, Türkiye GP öncesi şöyle dedi: "Eğer Rusya'daki yarışın son bölümünde yağmur yağmasaydı, podyuma çıkmaya çok yakındık. Fernando gerçekten harika bir yarış çıkardı ve her türlü hava ya da pit şartlarında, öndeki araçlara yakındı."

"Sonlara doğru pistin nasıl olacağını tahmin etmek neredeyse imkansızdı ve her şey biraz piyangoya dönüştü. Esteban yarışta kendisini daha geride buldu ve hedeflediği performansı sergileyemedi. Yarış esnasında tüm zorluklara rağmen Rusya'da, takımlar şampiyonası için bazı iyi puanlar aldık."

"Rekabet seviyesi anlamında, tam olarak olmak istediğimiz yerde olmasak bile arka arkaya 14 yarıştır puan kazanmış olmamız, bir takım olarak paketimizden en iyi şekilde yararlandığımızı ve dayanıklılık tarafında ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor."

"Şimdi, şampiyonadaki konumumuzu daha da sağlamlaştırmamız ve AlphaTauri ile Aston Martin karşısındaki liderliğimizi pekiştirmemiz gerekiyor. Bu sadece sürekli puan kazanarak yapılabilir ve bunun için özellikle yüksek sonuçlar alma şansınız olduğunda, her fırsatı kullanmaya hazır olmanın lazım. Gördüğünüz gibi bu yıl her türlü sürpriz mümkün."

"İstanbul Park, harika bir Formula 1 pisti ve art arda ikinci kez geri döndüğümüz için mutluyuz. Genellikle eğlenceli yarışlara ev sahipliği yapan bir pist ve sürücüler orada yarışmayı seviyorlar. Pistin en çok konuşulan kısmı belki de 8. viraj ve günümüz araçlarının bu virajı dönüşünü seyretmek her zaman için inanılmaz bir şey."

"Geçen yıl oldukça değişken şartlarda yapılan sıralama turlarında, iki araçla birden ilk yediye girdik. Ancak yarış planladığımız gibi gitmedi ve startta birkaç kaza olması büyük şanssızlıktı. Asfalt da geçen yıl yeniden atılmıştı ve takımlar için büyük bir başa ağrısıydı. Bu yıl üzerinde yoğun çalışmalar yapıldı ve bu yüzden pistin özelliklerinin ne yönde değiştiğini görmek ilginç olacak."