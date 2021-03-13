Alpine diğer takımlardaki teknik çözümleri "inceliyor"

Budkowski, öncelikle yeni regülasyonlara karşı diğer takımların aldığı çözümlere değindi: “Her araçta ilginç şeyler olduğunu düşünüyorum. Regülasyonlardaki değişiklikler sebebiyle, en çok değişen kısım, araç tabanının arkası."

"Yani genel olarak pit yolundaki herkesle aynı durumdayız, diğer araçların fotoğraflarına bakıyoruz, fabrikadaki mühendisler de fotoğrafları inceliyor ve araçların üstünde iyi fikirlerin yer alıp almadığına bakıyorlar."

"Yani evet, araçların arka kısmı ve genelde bekleyeceğiniz bölgelerin: kompleks bölümler, ön kanat, bargeboardlar vs., araçlarda baktığımız kısımlar olduğunu söyleyebilirim.”

2018'de spora ara veren Fernando Alonso, 2021 sezonunda Alpine F1 takımıyla gride geri dönüyor. Bugün A521'in direksiyonuna geçen İspanyol pilot, Daniel Ricciardo'nun sadece 0.124 saniye gerisinde, sabah seansının en hızlı 2. ismi oldu.

Böylelikle, sezon öncesi testlerinden sadece birkaç hafta önce bisiklet kazası geçiren ve birkaç ameliyat atlatan Alonso'nun, bütün bu olanlara rağmen formunu koruduğunu söyleyebiliriz.

Takımdan ayrılan Cyril Abiteboul'un yerine, takım patronluğu görevini Davide Brivio'yla paylaşan Budkowski'ye bu konudaki fikir sorulduğunda, Polonyalı teknik adam şu cevabı verdi: “Fernando şu ana kadar birkaç aydır bizimle ve geçtiğimiz sene birkaç yarışta piste çıktı. Simülatörü de kullandı."

"Elbette bu sene sezon öncesindeki hazırlıkları, kazası ve şu anda İngiltere’ye gidiş gelişte zorluklar olduğundan, aksadı. Buraya gelmeden önce, hafta başında simülatördeydi, yani mühendislerle ve bu seneki aracın gelişimiyle çok ilgili."

"2022 projemize yardım etmek için de simülatör testlerinde bulunuyor, yani o konuda da çok ilgili. Pist üstündeyse; sporda çok fazla tecrübesi ve bilgisi bulunuyor, aynı zamanda mühendislerle de sürekli etkileşim halinde."

"Dolayısıyla sezona hazırlanırken bunun da çok, çok faydası dokunacak. En üst formunda, senenin başında yaşadığı sağlık sorunlarından kesinlikle etkilenmiyor ve bunu bu sabah herkese gösterdiğini düşünüyorum.”

Son olarak Budkowski'ye, Alpine'in neden diğer takımların aksine büyük bir hava kanalı kullanmayı tercih ettiği ve bunun aracın ağırlığını ve ağırlık merkezini etkileyip etkilemediği sorulduğunda yönetici direktör, “Aracımızın vücuduna bu kadar olumsuz eleştiri gelmesine çok şaşırdım! Şaka bir yana, bu teknik bir tercihti."

"Sidepodları inceltmenin olumlu bir şey olduğunu fark ettik, ki bu aslında yeni bir şey de değil. Araçtaki büyük parçaların bir kısmını yeniden paketledik ve yerlerini değiştirerek hava kanalının arkasına yerleştirdik."

"Evet, araca bir hayli büyük bir şekil veriyor fakat bizim işimize yarıyor. Ve evet, ağırlık merkezi olarak bazı tavizlerde bulunmamız gerekti fakat genelde aero performansı, ağırlıktan ve ağırlık merkezinden daha büyük önem teşkil ediyor.” diyerek sözlerini tamamladı.