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Formula 1 / Son dakika

Buddh pisti karantina tesisine dönüştürüldü

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Buddh pisti karantina tesisine dönüştürüldü
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
31 Mar 2020 07:39

Buddh Pisti, Hindistan'da artan Coronavirüs vakaları ile mücadele edebilmek için yerel yetkililer tarafından geçici bir karantina tesisine dönüştürülüyor.

2011-13 yılları arasında Hindistan Grand Prix'sine ev sahipliği yapan 5.14 km'lik pist, 25 Mart'tan itibaren 21 gün süre boyunca kapatılmasının ardından, Coronavirüs'le ilgili karantina tesisine dönüşecek.

Hindistan son günlerde COVID-19 vakalarında artış gösterdi ve cuma sabahı 1300 vaka ile 32 ölüm olduğu açıklandı. Tüm bunlardan ötürü de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yetkililer, Coronavirüs riski taşıyan ve kasabalar ile köylere virüsü yayma riski bulunan göçmen işçiler için bu tesis kullanacak.

Buddh pistini de içeren Jaypee Sports City, 14 Nisan'a kadar işçiler için geçici bir barınak görevi görecek.

Yerel basında yer alan haberlere göre, toplamda beş bin kişilik bir kapasitesi bulunuyor.

Buddh pisti, 2014'teki F1 takviminden düşmesinden bu yana sınırlı sayıda yarışa ev sahipliği yaptı. Burada yapılan son şampiyonalar Asia Road Racing Championship ve MRF Challenge'dı.

Hint yetkililer, Buddh pistinin dışında 2010 Commonwealth Games'in ana merkezi olan Jawaharlal Nehru Stadyumu'nu ve birkaç tren arabasını daha geçici barınma evlerine dönüştürdüler.

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Seri Formula 1
Editör Rachit Thukral

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