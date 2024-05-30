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Formula 1 Monako GP

Brundle: "Red Bull'un yaşadığı gerilemenin sebebi 'iç karışıklıklar'"

Sky F1 yorumcusu Martin Brundle, Red Bull'un son haftalarda yaşadığı düşüşün sorumlusunun takımdaki olaylar olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Jos Verstappen, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull 2023'te tarihin en baskın sezonunu geçirdi ve Max Verstappen üst üste üçüncü Dünya Şampiyonluğu'na ulaşırken olası 22 yarışın 21'ini kazandı.

Milton Keynes merkezli ekip 2024 sezonuna da benzer bir şekilde başladı ve Verstappen ilk beş yarışın dördünü kazandı.

Red Bull'un 2024'e iyi başlangıcı, takımın yeni sezon hazırlıklarının sekteye uğramasına ve uzun süredir görevde olan takım patronu Christian Horner'ın görevden alınmasıyla ilgili söylentilere rağmen gerçekleşti.

Verstappen'in Bahreyn'deki zaferinin ardından Hollandalı pilotun babası Jos, Horner'ı istifa etmeye çağırdı ve Horner'ın görevde kalması halinde takımın dağılacağı uyarısında bulundu.

Mercedes'in ilgisi nedeniyle Verstappen'in geleceği belirsizliğe sürüklenirken, Red Bull bu ayın başlarında Adrian Newey'nin 2025'in başlarında takımdan ayrılacağını açıklamasıyla bir darbe daha aldı.

Red Bull, Newey'nin ayrılışının onaylanmasından bu yana üç yarışta sadece tek bir galibiyetle sınırlı kaldı.

Red Bull, Monte Carlo'da Verstappen'in ancak altıncı olması ve Perez'in ilk turda geçirdiği kazanın ardından yarış dışı kalmasıyla bir süredir en zorlu hafta sonunu geçirdi.

Martin Brundle, Sky F1

Martin Brundle, Sky F1

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarış sonrası Sky Sports'taki köşesinde yazan Brundle, bu durum hakında şunları söyledi: "Ferrari ve McLaren iyi gidiyor, her iki takım ve pilot eşleşmeleri çok uyumlu. Takımlar odaklanmış ve iyi yapılandırılmış görünüyor."

"Bu da Red Bull'un hem Takımlar hem de Pilotlar Şampiyonası'nda aynalarına baktığı anlamına geliyor ve önümüzdeki pek çok yarışla birlikte mücadele devam ediyor gibi görünüyor."

"Şahsen Red Bull'daki iç olayların son performanslarını olumsuz etkilediğinden hiç şüphem yok ve bir dahaki sefere Montreal'de dominasyonlarına geri dönmek için istekli olacaklardır."

Monako Grand Prix'si öncesinde 2024 şampiyonluk mücadelesi olasılığının artmasıyla ilgili bir soru üzerine Verstappen, Red Bull'un son zamanlardaki deneyiminin takımı Dünya Şampiyonluğu için doğrudan bir mücadelede yenilmesi 'çok zor' hale getireceğini savundu.

Red Bull pilotu, "Birkaç yıldır önde olmak ve takım olarak çalışma şeklimiz olası bir mücadelede bize bir avantaj sağlayacaktır."

"Sadece sakin ve soğukkanlı olmaya çalışıyoruz, son birkaç yarışta takımların bizi yakaladığını ya da geçtiğini biliyoruz, bu yüzden elbette biz de gelişmeye çalışmak istiyoruz."

"Ancak son birkaç yılda edindiğimiz tecrübenin bizi şampiyonada yenilmesi çok zor bir takım haline getirdiğini düşünüyorum çünkü çok fazla hata yapmıyoruz." şeklinde konuştu.

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