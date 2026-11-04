Formula 1 Meksika GP

Brundle’dan Russell’a destek: "Basının karşısına çıkmamasını anlıyorum"

Meksika GP sonrası basın yükümlülüklerine katılmayan George Russell’a Martin Brundle’dan destek geldi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 4 Kas 2026 16:45

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George Russell, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Meksika Grand Prix’sinde takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin Formula 1 şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından zorunlu medya seansına katılmayan George Russell, takımının para cezası almasına neden olsa da eski pilot ve yorumcu Martin Brundle’dan destek buldu.

Yarış sonrası pistten ayrılmadan önce Antonelli’yi ve ailesini podyum altında tebrik eden İngiliz pilot, takımından izin alarak medya alanına çıkmadı. FIA’dan izinsiz gerçekleşen bu durum nedeniyle Mercedes 5.000 euro para cezasına çarptırılırken takım patronu Toto Wolff, mağlubiyetin hüznünü yaşayan Russell’a empatiyle yaklaşarak cezayı üstlendi.

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Mercedes akademisinden yetişip uzun yıllar Williams’ta fırsat bekleyen 28 yaşındaki Russell, tam gümüş okların yeniden şampiyonluk potasına girdiği 2026 sezonunda çaylak takım arkadaşının üstün performansıyla gölgede kaldı. Sezon başında favori gösterilmesine rağmen klasmanda dördüncülüğe gerileyen ve talihsizliklerle de boğuşan Britanyalı pilot, kariyerinin en duygusal ve zorlu anlarından birini geride bıraktı.

Sky Sports’a konuşan Martin Brundle, Formula 1’de basının pilotlar üzerindeki etkisinin bazen yıpratıcı boyutlara ulaştığını belirterek Russell'ın kararını haklı buldu: "George şu an ruhen çökmüş durumda. Mercedes’e geçebilmek için Williams’ta uzun süre bekledi ve bu sezon kapıdaydı.”

“2026 kural değişimiyle sezona üstün bir araçla başladılar, ardından Antonelli geldi ve ilk yılındaki hataların ardından harika bir performans sergildei. George tüm bunlara tanıklık etmek zorunda kaldı ve bu durum bir noktadan sonra kendi performansını da olumsuz etkiledi.”

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Yarışın hemen ardından basının karşısına çıkmamasını kesinlikle anlıyorum ve asla yargılamıyorum. Dünyadaki hiçbir sporda F1’deki kadar sporculara doğrudan erişim imkânı yoktur. Bence bu durum George için bardağı taşıran son damla oldu.”

“Podyumun altında Kimi’yi tebrik etti ancak hemen ardından 'Nasıl hissediyorsun?' ya da 'Bu senin için yolun sonu mu?' gibi sorularla karşılaşmak çok ağır olacaktı.”

“Takım 5.000 euro ceza aldı. Dürüst olmak gerekirse kariyerimin en dibinde olduğum o anlarda dünyaya hesap vermek zorunda kalmamak için o cezayı seve seve öderdim. Yapılan hamle son derece insani ve anlaşılırdı."

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- Motorsport.com Ekibi

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