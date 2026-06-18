Brundle’dan Monako’daki cezalara tepki: "Olay tam bir arapsaçı"

Monako Grand Prix’sinde yaşanan "ceza yağmuru" ve sonrasındaki gelişmeler, padoğu son yılların en büyük idari krizlerinden birinin eşiğine getirdi. Alpine takımının başarılı itirazı sonucunda Pierre Gasly’nin pit yolunda hız limitini aştığı gerekçesiyle aldığı iki ceza tamamen iptal edildi ve Fransız pilot Monako'daki üçüncülük podyumuna resmen geri döndü.

Ancak bu karar, Monako pit yolunda ceza alan diğer beş pilotu ve takımlarını ayağa kaldırdı. Yarışın üzerinden neredeyse iki hafta geçmesine rağmen resmî sonuçların hâlâ "geçici" statüde kalması krizi büyütürken Mercedes, George Russell’ın cezası için "inceleme hakkı" talebinde bulundu.

McLaren ve Red Bull ise doğrudan Gasly’nin cezalarının iptal edilmesi kararına karşı resmi protesto başlattı.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine, Isack Hadjar, Red Bull Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sky Sports F1 yorumcusu Martin Brundle, kaleme aldığı köşe yazısında bu durumun şampiyona için ne kadar "karmaşık ve rahatsız edici" bir emsal oluşturduğunu şu sözlerle anlattı: "Pierre Gasly, Monako’daki üçüncülüğünün itiraz sonrası iade edilmesinin ardından Barselona'da yedinci oldu.”

“Bu çok karmaşık ve rahatsız edici bir karar. Çünkü Monako’da ceza alan diğer pilotlar yarış esnasında bu cezalarını çektiler ve stratejilerini buna göre ayarladılar.”

“Örneğin George Russell'ın yarışı bu yüzden mahvoldu; ancak onların cezaları yarış içinde uygulandığı için sonuçlar üzerinde geriye dönük hiçbir değişiklik yapılamıyor."

"Şimdi bu durumdan zarar gören Mercedes, McLaren ve Red Bull karara itiraz edecek. Ferrari ise bu durum Mercedes ve McLaren'a puan kaybettirdiği için pek oralı olmuyor.”

Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Ayrıca bu durum, takımların yarış sonrasında itiraz hakkını saklı tutmak adına yarış içi cezaları çekmeme eğilimini başlatacak tehlikeli bir emsal oluşturuyor."

Brundle, pit yolunda neredeyse tüm takımların aynı cezayı almasına neden olan teknik hatanın detaylarını da paylaştı: "Ortadaki olay tam bir arapsaçı.”

“Meğer Monako pit yolundaki zamanlama döngülerinden biri, kalibre edilenden tam 77 cm daha kısaymış! Hız sınırının 60 km/s olduğu yerde birçok aracın tam olarak 60.1 km/s ile radara yakalanmasının sebebi buydu.”

“Bu durum aslında ilk antrenman seanslarından beri takımlar ve yönetim arasında bir yazışma konusuydu ve bazı takımlar pit sınırlandırıcılarını buna göre ayarlamıştı."

Pierre Gasly, Alpine Fotoğraf: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

"Bu kadar çok sayıda aynı ihlalin yaşanmasında kesinlikle bir gariplik vardı ve hakemler kurulunun bundan haberdar edilmemiş olması şaşırtıcı.”

“Şüphesiz bu durumdan dersler çıkarılacaktır ancak bu hikaye daha bir süre padoğu meşgul edecek gibi görünüyor."

Mercedes’in George Russell için yaptığı "inceleme hakkı" başvurusu, önümüzdeki cumartesi hakemler kurulu tarafından resmi olarak karara bağlanacak.