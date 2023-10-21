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Brundle’dan ‘kritik’ Perez uyarısı: “Red Bull, yolcu taşıyamaz”

Sky Sports F1 yorumcusu Martin Brundle, Red Bull'daki geleceği ile ilgili Sergio Perez’i uyardı.

Editör Jamila Rustamova
Yayın tarihi
Sergio Perez, Red Bull Racing

Meksikalı sürücünün, Max Verstappen’in yanındaki yeri RB19’da epey zorlandığı ve Sürücüler Şampiyonası’ndaki ikincilik şansını riske attığı için yaz arasından bu yana yoğun bir inceleme altında.

Her ne kadar Perez pozisyonunu korusa bile, Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, aralarındaki performans farkına rağmen Amerika GP öncesinde sadece 30 puan geride.

Red Bull şu ana kadar hiç Sürücüler Şampiyonası’nda ilk iki sırayı almadı. Perez’in en son Katar Grand Prix’sinde formunun kötüye gitmesiyle takım patronu Christian Horner, Mercedes, Ferrari ve McLaren arayı kapatırken iyi performansa sahip iki sürücünün önemini vurguladı.

Gelecek hakkındaki spekülasyonların aksine Red Bull, Perez’le olan sözleşmesini gelecek senenin sonuna kadar bozmamakta ısrarcı fakat Brundle, o kadar da emin değil.

Brundle, “Onun sözleşmesi var.”

“Sergio Perez ve Red Bull kesinlikle aynı şeyi istiyor: eski formunu tekrar bulmasını. Eğer Max’i yenemiyorsa en azından sağlam ikincilikler elde etmeli ve şampiyonada ikinci sırayı kapmalı.”

“Eğer formunda değilse Red Bull 2024’e yolcu taşıyamaz ve dürüst olmam gerekirse Sergio’nun da sürmek isteyeceğini düşünemiyorum.”

“Bu yüzden önümüzdeki yarışlar onun rahatlaması ve bunu yapabildiğini göstermesi için çok önemli.” dedi.

Martin Brundle, Sky Sports F1

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Martin Brundle, Sky Sports F1

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