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Formula 1 Britanya GP

Brundle'dan çarpıcı iddia: "Verstappen'in ekibi, Red Bull yönetimini zayıflatmaya çalıştı"

Eski Formula 1 pilotu Martin Brundle, Max Verstappen cephesinin son dönemde Red Bull'da yaşanan üst düzey ayrılıklarda önemli rol oynadığını öne sürdü.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images

Son dönemde Red Bull'da Christian Horner, Adrian Newey ve Helmut Marko gibi takımın en önemli isimleri görevlerinden ayrıldılar. 

Son zamanlarda çıkan haberlere göre takımdaki kıdemli mühendislerden Paul Monaghan da Cadillac'a katılmaya hazırlanıyor.

Sky Sports F1'e konuşan Martin Brundle, Max Verstappen cephesinin takım içerisindeki değişim sürecinde önemli etkisi olduğunu savundu.

Martin Brundle, Sky Sports F1

Martin Brundle, Sky Sports F1

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Brundle, bu konuda şunları söyledi: "Aman Tanrım... Red Bull'un yönetimini zayıflatmak istediler, değil mi? Verstappen ekibi bunu gerçekten çok iyi başardı."

"Her şey Christian Horner ile başladı. Ardından Adrian Newey, Dr. Helmut Marko ve Jonathan Wheatley geldi."

"Şimdi de Paul Monaghan'ın ayrılacağını biliyoruz. Bence Verstappen ekibi, Red Bull'da bazı isimleri görevden uzaklaştırma konusunda biraz fazla başarılı oldu!"

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