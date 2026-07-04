Brundle'dan çarpıcı iddia: "Verstappen'in ekibi, Red Bull yönetimini zayıflatmaya çalıştı"

Son dönemde Red Bull'da Christian Horner, Adrian Newey ve Helmut Marko gibi takımın en önemli isimleri görevlerinden ayrıldılar.

Son zamanlarda çıkan haberlere göre takımdaki kıdemli mühendislerden Paul Monaghan da Cadillac'a katılmaya hazırlanıyor.

Sky Sports F1'e konuşan Martin Brundle, Max Verstappen cephesinin takım içerisindeki değişim sürecinde önemli etkisi olduğunu savundu.

Martin Brundle, Sky Sports F1 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Brundle, bu konuda şunları söyledi: "Aman Tanrım... Red Bull'un yönetimini zayıflatmak istediler, değil mi? Verstappen ekibi bunu gerçekten çok iyi başardı."

"Her şey Christian Horner ile başladı. Ardından Adrian Newey, Dr. Helmut Marko ve Jonathan Wheatley geldi."

"Şimdi de Paul Monaghan'ın ayrılacağını biliyoruz. Bence Verstappen ekibi, Red Bull'da bazı isimleri görevden uzaklaştırma konusunda biraz fazla başarılı oldu!"