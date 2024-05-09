Brundle'a göre Norris'in Miami'deki hatası neydi?

Miami Grand Prix'sinde Norris açılış stintini liderlerden daha uzun tutunca, Kevin Magnussen ve Logan Sargeant'ın temasının ardından güvenlik aracı çıktığında direkt olarak pite girdi ve liderliği ele geçirdi.

Yarışın sonunda damalı bayrak altından geçen ilk pilot olarak galibiyet elde etti.

Sky Sports köşesinde yazan Brundle, Norris'in galibiyeti hakkında şunları söyledi: "Lando'nun tek hatası start anındaydı."

"Ya 17. virajın apeksinden fırlaması ya da bitiş çizgisine doğru yavaşça gitmesi ve ilk fren bölgesine doğru gaza basması gerekiyordu."

"Bunun yerine tam ortada bir şey yaptı ve Verstappen onu sıkıştırmaya çalıştı. İlk virajdan çıkarken bu ikisi arasında kimin lider olacağı belli değildi."

"Norris geç fren yaptı, aracı pistte tuttu ve ardından son derece kendinden emin bir sürüşle 57. turun sonunda 7,6 saniye farkla kazandı. Takım, güvenlik aracı olmadan kazanmak için yeterli yarış temposuna sahip olduklarını düşünüyor, ancak bunu asla bilemeyeceğiz."

"Max'in kötü gününde ikinci sırada yer alması bende bir şok etkisi yaratmadı. Charles Leclerc hafta sonunun tek antrenman seansını kaçırdıktan sonra iyi bir podyum elde etti."