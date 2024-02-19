Brundle'a göre Mercedes'in hedefinde Ocon var
Sky Sports yorumcusu Martin Brundle, Mercedes'in 2025 sezonu öncesinde Alpine pilotu Esteban Ocon'u değerlendirebileceğine inanıyor.
Esteban Ocon, Alpine F1 Team
Steven Tee / Motorsport Images
Lewis Hamilton'ın gelecek sezon Ferrari için yarışacağı haberi Formula 1 padoğunda şok etkisi yarattı.
Toto Wolff, Mercedes'in son 10 yıldaki başarısı göz önüne alındığında Hamilton'ın yerine geçecek ismi seçmede zorluk yaşaması beklenmiyor.
Sergio Perez Red Bull'dan ayrılmadığı sürece Mercedes koltuğu, gridin en cazip koltuğu olacak ve hemen hemen boştaki herkes buraya bakacak.
Esteban Ocon, Lewis Hamilton'ın sezon sonunda ayrılmasıyla Toto Wolff'un radarına girecek birkaç sürücüden biri gibi görünüyor.
Sky Sports F1 Podcast'inde konuşan Martin Brundle, Fransız pilotun gelecekte George Russell'ın takım arkadaşı olabileceğine görüşünde.
Gelecek sezon için Mercedes'in kullanabileceği sürücüler hakkında konuşan Brundle şunları söyledi: "Dediğiniz gibi bekleyebilir ve [Andrea] Kimi Antonelli'nin nasıl gittiğini görebilirler."
"Ellerinde Esteban Ocon seçeneği var ve onu istediklerini tahmin ediyorum."
"Ayrıca Carlos Sainz'a, belki Fernando Alonso'ya, Mick Schumacher'e ve daha birçok sürücüyle görüşme imkanları var."
"Bu yüzden bekleyip, sezonun nasıl geçtiğine bakacaklar."
"Zaten neden hemen bir şeyler yapma ihtiyacına kapılsınlar ki?"
Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine
Fotoğraf: Alpine
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
2024 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?
2024 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek? 2024 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?
Ferrari, artan güç ünitesi sayısına karşı yaklaşımını değiştirmeyecek
Ferrari, artan güç ünitesi sayısına karşı yaklaşımını değiştirmeyecek Ferrari, artan güç ünitesi sayısına karşı yaklaşımını değiştirmeyecek
Aprilia, 2027 kurallarının yeni üreticileri MotoGP'ye çekebileceğini umuyor
Aprilia, 2027 kurallarının yeni üreticileri MotoGP'ye çekebileceğini umuyor Aprilia, 2027 kurallarının yeni üreticileri MotoGP'ye çekebileceğini umuyor
FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu
FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar