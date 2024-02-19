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Formula 1

Brundle'a göre Mercedes'in hedefinde Ocon var

Sky Sports yorumcusu Martin Brundle, Mercedes'in 2025 sezonu öncesinde Alpine pilotu Esteban Ocon'u değerlendirebileceğine inanıyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Esteban Ocon, Alpine F1 Team

Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton'ın gelecek sezon Ferrari için yarışacağı haberi Formula 1 padoğunda şok etkisi yarattı.

Toto Wolff, Mercedes'in son 10 yıldaki başarısı göz önüne alındığında Hamilton'ın yerine geçecek ismi seçmede zorluk yaşaması beklenmiyor.

Sergio Perez Red Bull'dan ayrılmadığı sürece Mercedes koltuğu, gridin en cazip koltuğu olacak ve hemen hemen boştaki herkes buraya bakacak.

Esteban Ocon, Lewis Hamilton'ın sezon sonunda ayrılmasıyla Toto Wolff'un radarına girecek birkaç sürücüden biri gibi görünüyor.

Sky Sports F1 Podcast'inde konuşan Martin Brundle, Fransız pilotun gelecekte George Russell'ın takım arkadaşı olabileceğine görüşünde.

Gelecek sezon için Mercedes'in kullanabileceği sürücüler hakkında konuşan Brundle şunları söyledi: "Dediğiniz gibi bekleyebilir ve [Andrea] Kimi Antonelli'nin nasıl gittiğini görebilirler."

"Ellerinde Esteban Ocon seçeneği var ve onu istediklerini tahmin ediyorum."

"Ayrıca Carlos Sainz'a, belki Fernando Alonso'ya, Mick Schumacher'e ve daha birçok sürücüyle görüşme imkanları var."

"Bu yüzden bekleyip, sezonun nasıl geçtiğine bakacaklar."

"Zaten neden hemen bir şeyler yapma ihtiyacına kapılsınlar ki?"

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine

Fotoğraf: Alpine

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