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Formula 1 / Son dakika

Brundle’a göre, eğim tartışmaları "dikkat dağıtmak için" yapılıyor

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Martin Brundle, şu anda Formula 1’de yapılan eğim tartışmalarının, Mercedes ve Red Bull arasındaki gerçek sorunların konuşulmasındansa, dikkatleri dağıttığını söyledi.

Brundle’a göre, eğim tartışmaları "dikkat dağıtmak için" yapılıyor

Bahreyn Grand Prix hafta sonunda, Mercedes'in Red Bull'a kıyasla eski gücüne sahip olmadığı görülüyordu.

Mercedes, yere basma gücündeki düşüşün, Red Bull’un aracı gibi yüksek eğimli araçlardansa, kendi aracı ve Aston Martin’in aracı gibi düşük eğimli araçları daha fazla etkilediğini düşünüyor.

Hatta Aston Martin, bu kural değişikliklerinin, yüksek eğimli araçlara kıyasla kendi araçlarında tur başına 1 saniye kaybettirdiğini iddia etti.

Sky Sport F1’den Brundle ise, Mercedes’in hız sorunun tek nedeninin eğim meselesi olduğuna ikna olmamış.

Mercedes, W12’yle sorun yaşıyor olsa da, Brundle takımın Brackley’deki ekibinin sorunları çözebileceğine inandığını ve hâlâ yenilmesi gerekenlerin Mercedes ile Hamilton olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Motorsport.com'a konuşan Brundle, ‘’Taban eğimi meselesinin biraz dikkat dağıtıcı olduğunu ve Mercedes'in şu anda çok iyi çalışmadığını düşünüyorum."

‘’Red Bull ve Honda ise, birkaç başka araç gibi iyi çalışıyor.’’

‘’Bu kurallarla birlikte, geçmişte yapıldığı gibi araca her hafta güncelleme getirilmeyecek ancak Mercedes sorunlarını çözecektir.’’

‘’Lewis Hamilton ve Mercedes hâlâ şampiyonada yenilmesi gerekenler.’’

Brundle, Imola’daki yarışta da Mercedes ve Red Bull arasında kıran kırana bir mücadele beklediğini ekledi.

Eski Formula 1 sürücüsü Brundle'a göre, Hamilton’un Bahreyn’de aldığı galibiyet, Mercedes’in en iyi formunda olmasa bile, küçümsenemeyeceğini kanıtladı.

Imola’da, Mercedes’le Red Bull’un arasında daha zorlu bir mücadele görülüp görülemeyeceği sorulduğunda Brundle, ’’Bu tamamen, aradaki süre zarfında araçlarına ne yaptıklarına bağlı.’’

‘’Şu anda araçları daha kısıtlı şekilde değiştirebiliyorsunuz.’’

‘’Mercedes’i küçümsemezdim. Herkes eğim ve bunun Mercedes’le Aston Martin’e ne kadar çok zarar verdiği hakkında konuşuyor ancak eğer yanılmıyorsam, Abu Dhabi’deki sezonun son yarışını Red Bull’un kazanmasına rağmen, Bahreyn’deki yarışı Mercedes kazanmıştı.’’

‘’Bence gerçekten çok yakın bir mücadele olacak, Mercedes sorunlarını çözecek.’’

‘’Hamilton, Bahreyn’de kesinlikle harikaydı ve onun yarışı, herhangi birinin veya bir takımın kaybettiği kadar kazandığını düşünüyorum.’’

‘’Imola’da kimin en iyi olacağını bilmiyorum ve bence bu, sporla ilgili harika bir şey.’’

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Editör Betim Aker

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