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Formula 1 / Son dakika

Brundle, komplo teorilerinin yaratıldığı Vettel röportajının perde arkasını anlattı

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Brundle, komplo teorilerinin yaratıldığı Vettel röportajının perde arkasını anlattı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: İnci Beğen , Editör
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Tem 2020 12:03

Sky F1 yorumcusu Martin Brundle, yakın zaman Sebastian Vettel ile yaptığı ve Alman pilotun emekliliğini açıklayacağının iddia edildiği röportajla ilgili komplo teorilerini çürüttü.

Macaristan Grand Prix'sinden önce Brundle, dört kez dünya şampiyonunun bir röportaj yapmak istediğini açıklamış ve Vettel'in geleceği hakkında büyük söylentiler çıkmıştı.

Arka planda Aston Martin'e gideceği yönünde söylentiler bulunan Vettel'in, bu röportajı belirli konular hakkında konuşmak istediği için yapmak istediği öne sürülmüştü.

Sonunda Vettel'in röportajında geleceğiyle ilgili hiçbir bilgi paylaşılmadı ve Brundle, röportajla ilgili bilinmeyenleri açıkladı.

Motorsport.com'a, Vettel röportajının arka planı hakkında konuşan Brundle şunları söyledi: "Onunla [Avusturya'daki] televizyon kompleksinin köşesinde karşılaştım."

"Bir yere gidiyor gibiydi. Maskelerimiz takılıydı ve sosyal mesafemizi koruyorduk. Bana 'hadi bir röportaj yapalım' dedi ve ben de 'Tamam. Öyle yapalım. Ne hakkında konuşmak istiyorsun?' dedim."

"Bana 'sen uydur' dedi. Ben de 'Tamam, bir şeyler uyduracağım. Bir röportaj yapalım.' dedim ve yaptık."

David Croft, Brundle ve Ted Kravitz röportajlarında farklı konumlarda bulundukları ve farklı zamanlarda sürücülerle iletişime geçtiği için bir karışıklık yaşandı.

Bunun üzerine Brundle sözlerine şu şekilde devam etti: "Sonra aptalca bir şekilde, bu durumdan bahsetme ihtiyacı duydum. Çünkü David Croft'un Vettel'i yakalaması ve tribünlerdeki Ted Kravitz'e yönlendirmesi gerekiyordu ancak belli ki onu kaçırmıştı. Görüldüğü üzere şu an, hepimizin yarış hafta sonunda normalde izlediğimizden farklı bir sistemi var. Ve bunu bile bile Croft, herhalde bu işin sorumluluğunu benim üstüme atması gerektiğini düşündü ve benim üstüme yıktı."

"Geri dönüyordum ve Vettel hakkında bir şeyler duydum. Sonrasında 'Ah, evet, üzgünüm, Crofty senin geleceğini bilmiyordum. Vettel mi? Evet. Aslında benden röportaj istedi' dedim."

Brundle'ın yorumunu ifade etme şekli, röportajda normalden daha fazla şey olduğunu varsaymak için yeterliydi. Ancak eski F1 pilotu, röportajı olmadığı bir şeye dönüştürmeyi planlamadığını söyledi.

"Tabii ki bu 'Sebastian Vettel emekli olacak, Brundle'dan bir röportaj istedi'ye dönüştü..."

"Bundan daha kurnaz bir şey olamazdı. Ve bu benim aptallığımdı çünkü aniden canlı yayındaydım ve böyle olmasını beklemiyordum."

"Yani olayın özüne inersek, - çoğu zaman olduğu gibi - hiçbir şey yoktu. Bahsettiklerimden daha heyecan verici bir şey gerçekleşmedi."

Brundle, Vettel'in Formula 1'de yarış kazanabileceği bir seçeneğe sahip olması halinde devam edeceğine inanıyor.

"Sanırım röportaj 19 dakika sürdü ve çıkarımlarım doğrultusunda şunu söyleyebilirim ki, Sebastian kazanmasını sağlayabileceğini düşündüğü bir araç bulabilirse devam edecek."

"Sadece orta grupta çırpınmayacak ya da sadece F1 pilotu olmak uğruna yarışmayacak. "

"Vettel'in konuya olgun bir şekilde yaklaştığını düşündüm ve ona, şu anda kendi kaderi üzerinde tam anlamıyla bir kontrolü olmamasının nasıl hissettirdiğini sordum. Beni bir anlamda oldukça şaşırttı doğrusu, bu durumu heyecan verici bulduğunu söyledi. Onun ayakları yere basan ve gerçekçi bir adam olduğunu düşünüyorum. Onu sosyal medya kullanmadığı için pek fazla tanımıyoruz ancak yine de o, sohbet etmekten çok keyif duyduğum birisi. Onu bir gönderimde 'yetişkin' olarak tanımladım çünkü onu gerçekten öyle görüyorum. O benim için çoğu zaman çocukların (diğer sürücülerden bahsediyor) arasındaki yetişkin adam gibi."

Ama o da, pek çok sporcu gibi, nerede olduğunu ve kendisini neyin motive ettiğini anlaması gerektiği bir noktaya geldi.

"Sonuç olarak sanırım Racing Point/Aston Martin/Mercedes B Takımı seçeneğini ciddi şekilde ele alacak."

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sebastian Vettel Şimdi al
Editör Jonathan Noble

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